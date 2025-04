Paraná vai ganhar mais de 10 mil smartphones que serão utilizados em atividade específica

Mais de 10 mil smartphones retidos pela Receita Federal serão recebidos pelo Governo do Paraná nos próximos dias. A formalização vai ocorrer nesta sexta-feira (11), às 15h, no Pavilhão Smart Agro da ExpoLondrina. Os aparelhos serão utilizados nas oficinas de programação e robótica do Programa CrIAção, um projeto que será lançado ainda no primeiro semestre pela Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial (SEIA).

No total, serão 12 mil smartphones que o governo estadual terá acesso para utilizar no novo programa. O CrIAção tem como objetivo democratizar o acesso à tecnologia em todos os 399 municípios do Paraná, capacitando mais de 35 mil alunos da rede pública até 2026 por meio de trilhas formativas em cultura digital, programação, robótica educacional e inovação.

Todos os municípios do Paraná devem ser contemplados com os materiais doados.

Manda pra Tribuna!

