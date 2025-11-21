Em tom duro, Curi diz que resposta ao caso Renato Freitas será rápida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), se pronunciou oficialmente sobre a confusão em que o deputado Renato Freitas (PT) se envolveu na última quarta-feira (19). Após discutir com um outro homem, Freitas trocou murros e pontapés na rua, em pleno Centro de Curitiba.

Por intermédio de seu perfil no Instagram, Curi falou sobre os cinco pedidos de perda de mandato por quebra de decoro que já recebeu de vários opositores do deputado petista. Em tom duro, Curi citou o novo código de ética da casa para analisar o caso. “Na segunda-feira, todas as representações serão encaminhadas ao Conselho de Ética”, disse.

“A casa do povo vai agir com celeridade e muito rigor, através de nosso novo código de ética, com segurança jurídica, transparência, para que paranaenses tenham uma resposta rápida em relação a esse episódio que não reflete a imagem do poder legislativo”, afirmou

Novas imagens circularam pela internet com o que seria o início da confusão, mostrando um outro momento em que Renato e seu assessor agridem o homem que depois acertou um soco no deputado.