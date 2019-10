Um homem, com cerca de 40 anos, foi morto com golpes de faca na tarde desta terça-feira (29), no Centro, em Curitiba, após uma briga na rua. O homem chegou a correr para dentro de um empório comercial para buscar ajuda, mas morreu ainda no local. O crime ocorreu em frente à Praça Oswaldo Cruz, entre a Avenida Sete de Setembro e a Avenida Visconde de Guarapuava, por volta das 12h20. Funcionários do local tentaram prestar socorro acionando o Siate.

Segundo informações do local, o homem costumava cuidar de carros na região e a confusão teria começado nas proximidades da praça. Ele levou uma facada na região do pescoço e correu por cerca de 150 metros até o empório, onde costumava trocar dinheiro e era, de certa forma, conhecido dos funcionários.

Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) trabalham no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado por volta das 12h40. “Em depoimentos colhidos de maneira informal, a princípio, teria começado uma briga e a vítima tentou correr para uma sobrevida. Infelizmente, dentro de um restaurante, ele veio a óbito. Vamos apurar os fatos, mas, como se sabe, na rua impera a lei do silêncio. No entanto, a população pode estar segura de que vamos solucionar o caso”, disse a delegada Thatiana Guzella, da DHPP.