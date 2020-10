A pandemia causou 10 novas mortes por covid-19 e mais 263 moradores de Curitiba testaram positivo, como mostra o novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que traz dados desta segunda-feira (26) e do último domingo (25). Com isso, a capital já tem em seus registros 51.007 casos confirmados e 1.454 óbitos causados pela infecção por novo coronavírus, desde o mês de março. Mas 46.267 pacientes, que representam cerca de 90,7% dos contaminados, já estão recuperados.

Das 10 novas mortes de habitantes de Curitiba, seis aconteceram nas últimas 48 horas, como informa a SMS. As vítimas são oito são homens e duas mulheres, com idade entre 42 e 85 anos. Todos estavam internados em hospitais da cidade.

O total de casos ativos de covid-19 – aqueles em que o paciente está em fase de transmissão da doença – é de 3.286 nesta segunda-feira. No último boletim, divulgado no sábado (24), o número era de 3.251 e há uma semana, a capital contava com 3.158 pacientes no período com potencial de transmissão.

Ocupação nas UTIs

Em Curitiba, 76% dos 285 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados nesta segunda-feira. De acordo com a prefeitura, ainda há 67 leitos do livres nos hospitais da rede pública. Podem ser atendidos nestes leitos os pacientes com diagnóstico de coronavírus ou com quadro de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

