Após suspender o pleito realizada no último dia 6, a eleição para Conselho Tutelar em Curitiba já tem nova data para acontecer. Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira (17), o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (Comtiba) anunciou que a nova data para consulta pública será 10 de novembro, um domingo.

No entanto, o pleito será repetido somente em seis regionais da cidade, Bairro Novo, Boqueirão, Cajuru, Pinheirinho, Santa Felicidade e Tatuquara, onde foi registrada a troca de fotos de candidatos nas urnas fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), durante a eleição ocorrida em 6 de outubro. Nas demais regionais – Boa Vista, CIC, Matriz e Portão -. o resultado do dia 6 foi homologada por não haver irregularidades no pleito.

Denúncias

Nesta sexta-feira (18), a comissão eleitoral volta a se reunir para analisar pedidos de impugnação e de denúncias de irregularidades que teriam ocorrido no dia da eleição. O novo período eleitoral começa nesta sexta. O cronograma para a nova eleição define que no próximo dia 23 será realizada uma sessão pública de importação de dados nas urnas que serão usadas na eleição. Nos dias 24 e 25, os candidatos farão a conferência de fotos, nomes e números, no TRE. Esse trabalho terá o acompanhamento dos conselheiros do Comtiba e também do Ministério Público.