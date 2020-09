O administrador Eduardo Pimentel foi indicado pelo diretório municipal do Partido Social Democrático (PSD) para disputar a reeleição como vice na chapa com o prefeito Rafael Greca (DEM). A confirmação veio poucos dias depois do deputado Ney Leprevost, que também é do PSD, desistir de disputar a vaga de líder municipal

“É com grande honra que aceito o convite de renovar esta grande aliança por Curitiba. Agradeço o meu partido e ao governador Ratinho Junior pela confiança”, afirmou Pimentel. “Entro com a proposta de manter meu legado de trabalho, diálogo e respeito. Quero aproximar ainda mais o governo estadual e a prefeitura reforçando as parcerias, principalmente, neste momento que uma grave pandemia atinge nossa população”, contou Pimentel, deixando claro o apoio do governador, maior liderança do seu partido no Paraná.

Eduardo Pimentel destacou a boa relação que tem com Greca. “Formamos uma aliança forte que alia a juventude e a experiência. E o resultado foi ótimo, nossa gestão tem hoje aprovação de 70% dos curitibanos”. Em vídeo, publicado em suas redes sociais, o prefeito Greca oficializou a chapa com Pimentel. “Vocês não calculam a minha alegria de ter novamente o Eduardo como meu vice”, disse Greca, que ainda acrescentou. “Meu projeto e do Eduardo é um projeto de amor por Curitiba”.

Na primeira gestão, como secretário municipal de Obras Públicas, Pimentel conduziu o programa de recuperação asfáltica, que foi a grande aposta do atual prefeito para buscar um novo mandato. “Foram obras em todos os bairros e mais de 366 quilômetros de 622 ruas com asfalto novo em Curitiba”, afirmou Pimentel.

Com apenas 35 anos, Eduardo Pimentel é formado em administração com pós-graduação em agronegócio pela Universidade Positivo. Em 2019, concluiu o curso em especialização em Cidades Inteligentes na Fundação Getúlio Vargas (FGV).