Eleições 2026

Eduardo Pimentel declara apoio a Deltan Dallagnol e deixa Graeml fora da lista

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 02/10/26 13h20
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Fotografia em plano médio de dois homens sorridentes se cumprimentando com um aperto de mãos no Jardim Botânico de Curitiba em dia ensolarado com céu parcialmente nublado. Em primeiro plano, no centro da imagem, enquadrados da cintura para cima, dois homens trocam um aperto de mãos firme enquanto olham para a câmera. À esquerda, o ex-deputado estadual Homero Marchese, de pele clara e cabelos castanho-escuros curtos, veste jaqueta casual azul-marinho sobre camisa social branca e calça jeans escura. À direita, o ex-procurador e político Deltan Dallagnol, de pele clara, cabelos castanho-escuros e óculos de armação fina, veste camisa social cinza-clara de mangas compridas e calça jeans azul. No plano intermediário, ladeando a dupla, estendem-se canteiros de flores amarelas e alaranjadas, além de aleias de passeio compostas por pedriscos claros. No ar, sobre a cabeça dos homens, veem-se aves voando contra o céu. Ao fundo, sobressai a estufa metálica e de vidro de três abóbadas do Jardim Botânico, cercada por extensos gramados verdes e arborização sob iluminação natural uniforme.
Novo apoiou a candidatura de Pimentel em 2024. Foto: Arquivo/Partido Novo.

Eduardo Pimentel (PSD) declarou publicamente apoio à candidatura de Deltan Dallagnol (Novo) ao Senado pelo Paraná nesta sexta-feira (2). Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito de Curitiba apresentou os candidatos que pretende apoiar nas Eleições 2026 e incluiu Dallagnol entre suas escolhas.

Na postagem, Pimentel citou seus apoios para os diferentes cargos em disputa, entre eles Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB), que compõem a chapa para o Governo, e Alexandre Curi (Republicanos), que disputa o Senado. Desde agosto, o prefeito atua como coordenador da campanha de Sandro Alex em Curitiba e na Região Metropolitana.

Ao falar sobre Dallagnol, Pimentel relembrou a aproximação entre os dois durante a campanha para a Prefeitura de Curitiba, em 2024. O prefeito afirmou que o então deputado foi um dos primeiros políticos a apoiá-lo e destacou compromissos assumidos naquele período.

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“Em 2024, quando eu ainda estava começando a minha caminhada para ser prefeito, o Deltan foi um dos primeiros a estar ao meu lado. Nós nos encontramos no Jardim Botânico e assumimos compromissos importantes por Curitiba”, disse no vídeo.

O apoio ocorre em um cenário no qual Dallagnol disputa uma das duas vagas ao Senado pelo Paraná e integra o grupo político que tem Sergio Moro (PL) como candidato ao Governo do Paraná, em uma chapa adversária à de Sandro Alex.

Na mesma publicação, Pimentel também relembrou o apoio recebido de Dallagnol durante a eleição municipal de 2024, quando disputou o segundo turno contra Cristina Graeml (PSD), então candidata pelo PMB. Graeml acabou derrotada e, posteriormente, passou a integrar o PSD para disputar uma vaga ao Senado em 2026.

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Apoio a Deltan e ausência de Graeml

Apesar de Cristina Graeml também ser candidata ao Senado pelo PSD, Pimentel não mencionou o nome da correligionária entre os candidatos apoiados na publicação. A ausência ocorre após uma relação política marcada pela disputa entre os dois no segundo turno da eleição municipal de 2024.

Durante aquela campanha, Pimentel e Graeml trocaram acusações relacionadas à disseminação de informações consideradas falsas ou enganosas. Desde que Graeml passou a integrar o grupo de candidatos ao Senado em 2026, Pimentel não havia declarado publicamente apoio à candidatura dela.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com Graeml sobre o posicionamento de Pimentel com relação a sua campanha e aguarda retorno.

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