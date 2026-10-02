Eduardo Pimentel declara apoio a Deltan Dallagnol e deixa Graeml fora da lista

Eduardo Pimentel (PSD) declarou publicamente apoio à candidatura de Deltan Dallagnol (Novo) ao Senado pelo Paraná nesta sexta-feira (2). Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito de Curitiba apresentou os candidatos que pretende apoiar nas Eleições 2026 e incluiu Dallagnol entre suas escolhas.

Na postagem, Pimentel citou seus apoios para os diferentes cargos em disputa, entre eles Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB), que compõem a chapa para o Governo, e Alexandre Curi (Republicanos), que disputa o Senado. Desde agosto, o prefeito atua como coordenador da campanha de Sandro Alex em Curitiba e na Região Metropolitana.

Ao falar sobre Dallagnol, Pimentel relembrou a aproximação entre os dois durante a campanha para a Prefeitura de Curitiba, em 2024. O prefeito afirmou que o então deputado foi um dos primeiros políticos a apoiá-lo e destacou compromissos assumidos naquele período.

“Em 2024, quando eu ainda estava começando a minha caminhada para ser prefeito, o Deltan foi um dos primeiros a estar ao meu lado. Nós nos encontramos no Jardim Botânico e assumimos compromissos importantes por Curitiba”, disse no vídeo.

O apoio ocorre em um cenário no qual Dallagnol disputa uma das duas vagas ao Senado pelo Paraná e integra o grupo político que tem Sergio Moro (PL) como candidato ao Governo do Paraná, em uma chapa adversária à de Sandro Alex.

Na mesma publicação, Pimentel também relembrou o apoio recebido de Dallagnol durante a eleição municipal de 2024, quando disputou o segundo turno contra Cristina Graeml (PSD), então candidata pelo PMB. Graeml acabou derrotada e, posteriormente, passou a integrar o PSD para disputar uma vaga ao Senado em 2026.

Apoio a Deltan e ausência de Graeml

Apesar de Cristina Graeml também ser candidata ao Senado pelo PSD, Pimentel não mencionou o nome da correligionária entre os candidatos apoiados na publicação. A ausência ocorre após uma relação política marcada pela disputa entre os dois no segundo turno da eleição municipal de 2024.

Durante aquela campanha, Pimentel e Graeml trocaram acusações relacionadas à disseminação de informações consideradas falsas ou enganosas. Desde que Graeml passou a integrar o grupo de candidatos ao Senado em 2026, Pimentel não havia declarado publicamente apoio à candidatura dela.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com Graeml sobre o posicionamento de Pimentel com relação a sua campanha e aguarda retorno.