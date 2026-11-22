Duas importantes ruas dos bairros Portão e Santa Quitéria, em Curitiba, terão bloqueios parciais para obras de pavimentação a partir desta segunda-feira (23/11). Os serviços de fresa e recape visam melhorias em vias importantes dos dois bairros.

A rua Major França Gomes, no Santa Quitéria, terá bloqueios parciais de trânsito amanhã (23), a partir das 9h, no trecho entre as ruas Dom Orione e Professor Fábio de Souza, totalizando 656 m² de obras.

No Portão, a rua Luiz Parigot de Souza recebe as melhorias nos dias 26 e 27 de novembro, no trecho entre as vias João Borsato e Miguel Abraão, em uma área de 244m².

As ações serão realizadas por equipes do Distrito de Manutenção Urbana (DMU) Portão, coordenado pela Secretaria do Governo Municipal (SGM), com previsão de bloqueios parciais e variáveis durante a execução do serviço. A orientação aos motoristas será feita por agentes da Superintendência de Trânsito (Setran).

A previsão é de que esta etapa seja concluída até 25 de novembro.