Adequações no sistema de energia podem afetar o abastecimento em ao menos 12 bairros de Curitiba e região metropolitana. As alterações serão nos reservatórios de água de Santa Felicidade e Xaxim e ocorrem em parte do dia.

Segundo a Sanepar no Reservatório do Santa Felicidade os trabalhos iniciam às 9 horas e se estendem até ao meio-dia. Podem ser afetadas com desabastecimento temporários as regiões dos bairros Cascatinha, Santa Felicidade, São João e Butiatuvinha, em Curitiba. Em almirante Tamandaré a falta de água pode atingir o Bairro Tanguá.

A previsão é a de que a normalização no fornecimento de água ocorra gradativamente a partir das 23h30.

Já das 14 horas às 17 horas, as adequações serão feitas no Reservatório do Xaxim. Essa parada pode afetar o abastecimento nas regiões dos bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Pinheirinho, Xaxim, Ganchinho, Hauer e Sitio Cercado, em Curitiba. O fornecimento de água volta gradativamente à normalidade a partir das 6 horas da manhã de sexta-feira (09).

A Sanepar salientou que os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, o que realmente pode ocorrer, segundo a previsão do tempo para Curitiba. Além disso, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado podem afetar o serviço.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

