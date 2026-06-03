Doutora honoris causa pela UFPR, Mestra Mide morre aos 88 anos em Curitiba

Cremildes Ferreira Bahr, conhecida como Dona Mide ou Mestra Mide, morreu nesta terça-feira (2/6), aos 88 anos, em Curitiba. Ela era uma das principais representantes e estudiosas do fandango caiçara, manifestação cultural tradicional do litoral paranaense.

A artista recebeu o título de Doutora Honoris Causa pelo Instituto Federal do Paraná e dedicou a vida à preservação da cultura popular.

Fundadora do grupo Meu Paraná em 1988, Mestra Mide levou o fandango paranaense para diversas regiões do Brasil e para o exterior. Além do fandango, ela participou ativamente dos carnavais de Curitiba, das rodas de choro e dos grupos de samba da cidade.

Vinda de uma família de artistas, Mestra Mide era irmã do compositor Lápis (Palminor Rodrigues Ferreira) e construiu trajetória própria na música e na preservação das tradições do Paraná. O presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marino Galvão Júnior, lamentou a morte da artista.