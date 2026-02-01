Dono de mercearia em Matinhos é preso após denúncia de abuso contra criança

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante, no sábado (31/01), um homem de 75 anos, proprietário de uma mercearia em Matinhos, litoral do estado. Ele é suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos.

Segundo o delegado Osmar Feijó, a vítima teria sido beijada na boca pelo suspeito ao ir ao estabelecimento comprar doces. Após o registro do boletim de ocorrência pelos familiares da criança, a equipe policial localizou o homem na própria mercearia, onde foi efetuada a prisão.

Em depoimento inicial, o suspeito afirmou não se lembrar de ter beijado a menina. Posteriormente, durante o interrogatório, ele admitiu ter dado um beijo tipo ‘selinho’ na criança, alegando que foi sem querer.

O proprietário da mercearia, que não possui antecedentes criminais, foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça Criminal da comarca. As autoridades darão prosseguimento às medidas legais cabíveis para o caso.