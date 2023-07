Dono de lanchonete é agredido e tem casa invadida por ex-funcionário na RMC

O proprietário de uma lanchonete em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, foi agredido e teve a casa arrombada por três homens na noite do último domingo (18). Segundo a Polícia Civil, um dos envolvidos foi reconhecido com ex-funcionário da vítima e preso em flagrante.

Os três suspeitos arrombaram a lanchonete e residência da vítima, que ficam no mesmo terreno. O proprietário foi agredido durante a ação com chutes e socos.

No entanto, após o roubo e lesão corporal grave, a vítima conseguiu reconhecer um dos envolvidos no crime. O homem foi encaminhado à cadeia pública do município.

“O proprietário do estabelecimento conseguiu identificar um dos agressores como um ex-funcionário da lanchonete. Ele já era conhecido por ter um histórico de envolvimentos em roubos na mesma lanchonete”, afirma o delegado Ademair Braga.

As investigações continuam a fim de identificar os outros dois envolvidos no crime.

