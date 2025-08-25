Dona de padaria expulsa assaltante a vassouradas em Curitiba; vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após assaltar uma padaria de Curitiba e ser expulso pela dona do estabelecimento a vassouradas. O caso aconteceu na manhã do último domingo (24), no bairro Alto Boqueirão. Toda a situação foi registrada por câmeras de segurança. (Assista ao vídeo no meio da matéria)

Segundo a proprietária do local, Bernadete Ghidini, o suspeito chegou dizendo que queria um “gole”. Ao questionar o que ele queria, o homem anunciou o assalto. “Ele me exigiu dinheiro, eu dei o dinheiro para ele, mas ele queria mais”, lembra Bernadete.

Ao notar que a arma não era de verdade, Bernadete disse que pegou a vassoura que estava perto e o empurrou para fora do local. “Quando ele veio para cima, nós pegamos a vassoura e fui indo para fora. Desci uma vassourada nele, quando eu desci uma vassourada nele, ele me deu uma coronhada com a pistola”, relatou.

Após pedido de socorro, pessoas que estavam próximas ao local chamaram a polícia. Assista:

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o homem estava com uma arma falsa e chegou a roubar R$ 60 do caixa. Ele foi conduzido até a delegacia e encaminhado para o sistema penitenciário, onde segue à disposição da Justiça.

A Polícia Militar destaca que nunca se deve reagir a um assalto. A orientação é sempre chamar a polícia por meio do telefone 190.