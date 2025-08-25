Padre é preso suspeito de abusar sexualmente de jovens no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um padre de 41 anos foi preso na manhã de domingo (24), em Cascavel, no oeste do estado. Ele é investigado por supostos casos de abuso sexual contra jovens.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os crimes ocorrem desde 2010, quando ele ainda era seminarista. As vítimas seriam adolescentes em situação de vulnerabilidade social, além de jovens ligados a atividades religiosas.

Conforme aponta a investigação, as vítimas eram aliciadas por meio de ofertas de dinheiro, presentes, viagens e convites para pernoitar na casa dele.

De acordo com a PCPR, o suspeito foi afastado da função de pároco em uma igreja da região ainda este mês, após o surgimento das primeiras evidências de alguns casos. O nome dele não foi divulgado.

O Arcebispo Metropolitano de Cascavel, dom José Mário Scalon Angonese, afirma que a Igreja reage com muita consternação e sofrimento diante da notícia. Segundo o Arcebispo, se o padre cometeu um delito, ele deve responder pelo que fez.

“A Igreja não aceita e não aprova. Há um desejo nosso de que a Justiça, de fato, seja feita. Justiça humana e justiça divina”, afirma.

Segundo dom José, o caso também é investigado pela Igreja.

Investigação apura caso de 2010

Segundo a PCPR, o inquérito policial foi instaurado em 16 de julho desse ano. Até o momento, 11 pessoas foram ouvidas durante a investigação, sendo três vítimas.

Além das denúncias de abuso, a investigação apura possíveis irregularidades na gestão financeira da paróquia, prática ilegal da medicina por meio de terapias alternativas em consultório próprio e histórico de reincidência, incluindo uma tentativa de abuso contra um seminarista, em 2010.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência do investigado e em sua clínica. Conforme a corporação, as investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar novas vítimas e esclarecer os fatos.

A PCPR destaca que eventuais vítimas ou testemunhas entrem em contato com a instituição para ajudar na investigação.