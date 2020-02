A proprietária de uma farmácia em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, foi autuada pelo Procon-PR quarta-feira (5) suspeita de vender um falso remédio que preveniria o coronavírus – epidemia que até a manhã desta sexta-feira (6) causou a morte de 637 pessoas na China e já atingiu 24 países. No Brasil, ainda não há nenhum caso confirmado da doença. O valor da multa não foi divulgado.

A autuação veio de investigação da Polícia Civil. De acordo com a Delegacia de Crimes contra a Economia e Proteção ao Consumidor (Delcon), a dona da farmácia oferecia polivitamínicos que preveniriam a infecção por coronavírus. O próprio Ministério da Saúde vem fazendo campanhas contra fake news do tratamento do vírus.

“Até o momento, não há nenhum medicamento específico, infusão, óleo essencial ou vacina que possa prevenir infecção pelo coronavírus. Apenas hábitos básicos de higiene podem prevenir a infecção”, ressalta o Ministério da Saúde em seu site oficial.

Na tarde desta sexta, o delegado André Gustavo Feltes e a chefe do Procon-PR, Claudia Silvano, darão entrevista coletiva para mais esclarecimentos do caso.

Como prevenir o coronavírus

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).