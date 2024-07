Domingo de calor provoca alerta: vem tempestade para a região de Curitiba

Mudança no tempo

Uma tempestade pode atingir algumas regiões do Paraná, incluindo alguns municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), neste domingo (28), de acordo com um alerta publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de cor amarela – indicando perigo potencial, é válido até às 23h59.

Segundo o Inmet pode chover até 50 milímetros/dia, com ventos intensos que podem ir até 60 km/h e existe possibilidade de queda de granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O alerta é válido para os municípios que ficam localizados mais ao sul do Paraná, como Pato Branco, Palmas, Guarapuava e Ponta Grossa. Já na RMC, podem ser atingidas cidades como Quitandinha, Piên, Mandirituba e Tijucas do Sul.

Além do Paraná, o aviso também abrange todo o estado de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul.

Alerta de declínio de temperatura no Paraná

A parte sul da região litorânea do Paraná também possui alerta amarelo de declínio de temperatura. O aviso é válido a partir deste domingo (28) até às 07 horas de terça-feira (30).

O alerta do Inmet prevê declínio da temperatura entre 3ºC e 5ºC nessa região.

