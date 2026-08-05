Dom Pedro Fedalto completa 100 anos e será homenageado com missa em Curitiba

Na próxima terça-feira (11), a Arquidiocese de Curitiba vai celebrar uma missa pelo centenário de Dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto, arcebispo emérito da cidade. A cerimônia, que terá início às 10h30, contará com a participação de membros da Igreja Católica e será transmitida pelo YouTube.

A missa será realizada no Seminário São José, no bairro Orleans, onde o arcebispo mora atualmente e no qual ingressou em 1940 para seguir a vocação religiosa.

Filho de imigrantes italianos, ele nasceu em 11 de agosto de 1926. Foi empossado como quarto arcebispo metropolitano de Curitiba em 1971, cargo que ocupou até 2003.

Ao completar 75 anos, apresentou o pedido de renúncia ao cargo, como é de praxe na Igreja. Dom Fedalto encontrou pessoalmente quatro papas e, inclusive, trabalhou para a vinda do Papa João Paulo II à capital paranaense.

Ao longo de sua atuação, Dom Pedro Fedalto criou 74 novas paróquias e ordenou 74 padres diocesanos, de acordo com a comunicação da arquidiocese. Em 2008, recebeu da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) o título de Doutor Honoris Causa, em reconhecimento à sua contribuição para a educação, a cultura e a vida religiosa no estado.