Centenário

Dom Pedro Fedalto completa 100 anos e será homenageado com missa em Curitiba

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 05/08/26 17h34
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Centenário de Dom Pedro Fedalto será celebrado com missa em Curitiba
Dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto. Foto: Antônio More | Arquivo Gazeta do Povo

Na próxima terça-feira (11), a Arquidiocese de Curitiba vai celebrar uma missa pelo centenário de Dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto, arcebispo emérito da cidade. A cerimônia, que terá início às 10h30, contará com a participação de membros da Igreja Católica e será transmitida pelo YouTube.

A missa será realizada no Seminário São José, no bairro Orleans, onde o arcebispo mora atualmente e no qual ingressou em 1940 para seguir a vocação religiosa.

Filho de imigrantes italianos, ele nasceu em 11 de agosto de 1926. Foi empossado como quarto arcebispo metropolitano de Curitiba em 1971, cargo que ocupou até 2003.

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Ao completar 75 anos, apresentou o pedido de renúncia ao cargo, como é de praxe na Igreja. Dom Fedalto encontrou pessoalmente quatro papas e, inclusive, trabalhou para a vinda do Papa João Paulo II à capital paranaense.

Ao longo de sua atuação, Dom Pedro Fedalto criou 74 novas paróquias e ordenou 74 padres diocesanos, de acordo com a comunicação da arquidiocese. Em 2008, recebeu da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) o título de Doutor Honoris Causa, em reconhecimento à sua contribuição para a educação, a cultura e a vida religiosa no estado.

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