Pela 1ª vez, LATAM terá jatos Embraer; veja rotas no Paraná

A LATAM Airlines vai estrear novas aeronaves. E o Paraná é um dos estados mais beneficiados com novas rotas. Pela primeira vez em sua história, a companhia aérea passará a operar jatos Embraer, com a chegada gradual do modelo E195-E2 à frota a partir de novembro de 2026. Até então, a Latam operava apenas aviões Airbus e Boeing.
A nova aeronave tem capacidade menor que os modelos maiores tradicionalmente utilizados pela companhia e permitirá ampliar a oferta em mercados com demanda diferente. No Paraná, a novidade representa duas novas operações e aumento da frequência de voos em outras três ligações.
As primeiras operações com o E195-E2 começam a ser incorporadas à malha brasileira entre novembro deste ano e março de 2027. Ao todo, serão até 14 jatos Embraer entrando gradualmente em operação nesse período.
A única companhia brasileira que atualmente opera com jatos Embraer é a Azul. A própria fabricante destaca a companhia como operadora de uma das maiores frotas de E195 do mundo.
Mas a Gol não deverá ficar de fora, pois já entrou na fila de pedidos da Embraer. Em julho de 2026, o Grupo Abra, controlador da GOL e da Avianca, anunciou acordo para até 45 jatos E195-E2 (20 pedidos firmes, 10 opções e 15 direitos de compra). O que não está claro ainda é se os aviões serão destinados à GOL, à Avianca ou distribuídos entre as companhias.
A Voepass, que já não está mais em operação, também já utilizou modelos Embraer.
Veja o que muda nos voos do Paraná
Os números ajudam a dimensionar o impacto da chegada dos novos jatos ao estado. Veja as novas rotas:
- Curitiba–Londrina: serão 14 voos semanais, a partir de março de 2027.
- Curitiba–Cuiabá: serão 7 voos semanais, também a partir de março de 2027.
Veja quais rotas serão ampliadas:
- Guarulhos–Cascavel: a cidade paranaense ganhará 7 voos semanais adicionais a partir de dezembro de 2026. Com isso, a rota chegará a 21 voos por semana.
- Galeão–Curitiba: serão mais 7 voos semanais em dezembro, totalizando 21 frequências semanais.
- Porto Alegre–Curitiba: a partir de fevereiro de 2027, serão acrescentados 7 voos por semana, elevando o total para 21 frequências semanais.
Assim, os novos aviões estarão diretamente relacionados a 42 frequências semanais novas ou adicionais envolvendo destinos paranaenses.
A chegada do E195-E2 também faz parte de uma expansão muito maior. Na primeira fase, a LATAM prevê utilizar até 14 aeronaves do modelo em 42 rotas brasileiras. Com quatro novas bases – Cabo Frio (RJ), Ji-Paraná (RO), Macaé (RJ) e Rondonópolis (MT) – a companhia chegará a 67 destinos nacionais, sua maior rede doméstica histórica.
A companhia já analisa até 18 novos destinos potenciais para uma segunda fase de expansão em 2027, conforme novas aeronaves sejam entregues pela Embraer.
Jato Embraer: menor, experiência Premium
O Embraer E195-E2 tem 136 assentos, distribuídos em configuração 2-2. Na prática, isso significa que o passageiro não terá o tradicional assento do meio. A aeronave também terá uma configuração voltada ao público que busca mais conforto. Serão até 20 lugares na cabine Premium Economy, além da Economy.
Na Premium Economy, a LATAM promete mais espaço para as pernas, maior reclinação e serviço de bordo diferenciado. O espaço extra pode ser um atrativo especialmente para passageiros mais altos, já que a falta de espaço para as pernas é uma reclamação constante entre passageiros da companhia.
Além disso, os novos aviões terão Wi-Fi gratuito para clientes cadastrados no LATAM Pass, portas USB-C em todos os assentos e acesso ao LATAM Play, plataforma de entretenimento com filmes, séries, músicas e outros conteúdos.
LATAM aposta a longo prazo nos jatos Embraer
A estreia do E195-E2 não será uma experiência isolada. O Grupo LATAM fez um pedido firme de 24 aeronaves do modelo, além de 50 opções de compra. Ou seja, a companhia poderá incorporar até 74 jatos desse tipo à sua estratégia de frota, caso exerça todas as opções.
Até então, a frota da LATAM era composta por modelos Airbus e Boeing. O Grupo informa atualmente aeronaves Airbus A319, A320, A320neo, A321 e A321neo, além de Boeing 767, 777 e 787.
O que isso muda para o viajante internacional?
Os novos jatos Embraer E195-E2 também deverão reforçar a conexão dos mercados regionais com os grandes hubs da companhia. E isso significa mais possibilidades de conexões internacionais em voos próprios da LATAM ou companhias parceiras.
Atualmente, a Latam não pertence a nenhuma grande aliança global, como Star Alliance, SkyTeam ou Oneworld. No entanto, trabalha com acordos de codeshare, interline, parcerias comerciais e joint ventures com outras companhias. Entre os acordos mais relevantes está a Delta Airlines, parceria estratégica mais importante que amplia as possibilidades de conexão entre América Latina e Estados Unidos.
Também possui acordo com a Qatar Airways, parceria especialmente importante para conexões com o Oriente Médio, Ásia e África, via Doha. Já para a Europa, a Latam possui parcerias com British Airways e Iberia (para hubs no Reino Unido e Espanha); parceria com Air France e KLM (para hubs via Paris e Amsterdam); além de acordos com Lufthansa, SWISS e Austrian, que também trazem opções para a Europa.
Há diversos outros acordos com companhias ao redor de todo o globo.