Pela 1ª vez, LATAM terá jatos Embraer; veja rotas no Paraná

A LATAM Airlines vai estrear novas aeronaves. E o Paraná é um dos estados mais beneficiados com novas rotas. Pela primeira vez em sua história, a companhia aérea passará a operar jatos Embraer, com a chegada gradual do modelo E195-E2 à frota a partir de novembro de 2026. Até então, a Latam operava apenas aviões Airbus e Boeing.

A nova aeronave tem capacidade menor que os modelos maiores tradicionalmente utilizados pela companhia e permitirá ampliar a oferta em mercados com demanda diferente. No Paraná, a novidade representa duas novas operações e aumento da frequência de voos em outras três ligações.

As primeiras operações com o E195-E2 começam a ser incorporadas à malha brasileira entre novembro deste ano e março de 2027. Ao todo, serão até 14 jatos Embraer entrando gradualmente em operação nesse período.

A única companhia brasileira que atualmente opera com jatos Embraer é a Azul. A própria fabricante destaca a companhia como operadora de uma das maiores frotas de E195 do mundo.

Mas a Gol não deverá ficar de fora, pois já entrou na fila de pedidos da Embraer. Em julho de 2026, o Grupo Abra, controlador da GOL e da Avianca, anunciou acordo para até 45 jatos E195-E2 (20 pedidos firmes, 10 opções e 15 direitos de compra). O que não está claro ainda é se os aviões serão destinados à GOL, à Avianca ou distribuídos entre as companhias.

A Voepass, que já não está mais em operação, também já utilizou modelos Embraer.

Veja o que muda nos voos do Paraná

Os números ajudam a dimensionar o impacto da chegada dos novos jatos ao estado. Veja as novas rotas:

Curitiba–Londrina: serão 14 voos semanais, a partir de março de 2027.

serão 14 voos semanais, a partir de março de 2027. Curitiba–Cuiabá: serão 7 voos semanais, também a partir de março de 2027.

Veja quais rotas serão ampliadas:

Guarulhos–Cascavel: a cidade paranaense ganhará 7 voos semanais adicionais a partir de dezembro de 2026. Com isso, a rota chegará a 21 voos por semana.

a cidade paranaense ganhará 7 voos semanais adicionais a partir de dezembro de 2026. Com isso, a rota chegará a 21 voos por semana. Galeão–Curitiba: serão mais 7 voos semanais em dezembro, totalizando 21 frequências semanais.

serão mais 7 voos semanais em dezembro, totalizando 21 frequências semanais. Porto Alegre–Curitiba: a partir de fevereiro de 2027, serão acrescentados 7 voos por semana, elevando o total para 21 frequências semanais.

Assim, os novos aviões estarão diretamente relacionados a 42 frequências semanais novas ou adicionais envolvendo destinos paranaenses.

A chegada do E195-E2 também faz parte de uma expansão muito maior. Na primeira fase, a LATAM prevê utilizar até 14 aeronaves do modelo em 42 rotas brasileiras. Com quatro novas bases – Cabo Frio (RJ), Ji-Paraná (RO), Macaé (RJ) e Rondonópolis (MT) – a companhia chegará a 67 destinos nacionais, sua maior rede doméstica histórica.

A companhia já analisa até 18 novos destinos potenciais para uma segunda fase de expansão em 2027, conforme novas aeronaves sejam entregues pela Embraer.

Rotas que os Embraer da Latam deverão operar a partir de novembro. (Arte: Divulgação / Latam)

Jato Embraer: menor, experiência Premium

O Embraer E195-E2 tem 136 assentos, distribuídos em configuração 2-2. Na prática, isso significa que o passageiro não terá o tradicional assento do meio. A aeronave também terá uma configuração voltada ao público que busca mais conforto. Serão até 20 lugares na cabine Premium Economy, além da Economy.

Na Premium Economy, a LATAM promete mais espaço para as pernas, maior reclinação e serviço de bordo diferenciado. O espaço extra pode ser um atrativo especialmente para passageiros mais altos, já que a falta de espaço para as pernas é uma reclamação constante entre passageiros da companhia.

Além disso, os novos aviões terão Wi-Fi gratuito para clientes cadastrados no LATAM Pass, portas USB-C em todos os assentos e acesso ao LATAM Play, plataforma de entretenimento com filmes, séries, músicas e outros conteúdos.

LATAM aposta a longo prazo nos jatos Embraer

A estreia do E195-E2 não será uma experiência isolada. O Grupo LATAM fez um pedido firme de 24 aeronaves do modelo, além de 50 opções de compra. Ou seja, a companhia poderá incorporar até 74 jatos desse tipo à sua estratégia de frota, caso exerça todas as opções.

Até então, a frota da LATAM era composta por modelos Airbus e Boeing. O Grupo informa atualmente aeronaves Airbus A319, A320, A320neo, A321 e A321neo, além de Boeing 767, 777 e 787.

Novos jatos Embraer da Latam são menores, com assentos 2-2 e espaço Economy Premium na parte anterior da aeronave. (Crédito: ASA / Latam) E195-E2 da LATAM Airlines Brasil na fábrica da Embraer, em São José dos Campos (SP). (Crédito: ASA / Latam)

O que isso muda para o viajante internacional?

Os novos jatos Embraer E195-E2 também deverão reforçar a conexão dos mercados regionais com os grandes hubs da companhia. E isso significa mais possibilidades de conexões internacionais em voos próprios da LATAM ou companhias parceiras.

Atualmente, a Latam não pertence a nenhuma grande aliança global, como Star Alliance, SkyTeam ou Oneworld. No entanto, trabalha com acordos de codeshare, interline, parcerias comerciais e joint ventures com outras companhias. Entre os acordos mais relevantes está a Delta Airlines, parceria estratégica mais importante que amplia as possibilidades de conexão entre América Latina e Estados Unidos.

Também possui acordo com a Qatar Airways, parceria especialmente importante para conexões com o Oriente Médio, Ásia e África, via Doha. Já para a Europa, a Latam possui parcerias com British Airways e Iberia (para hubs no Reino Unido e Espanha); parceria com Air France e KLM (para hubs via Paris e Amsterdam); além de acordos com Lufthansa, SWISS e Austrian, que também trazem opções para a Europa.

Há diversos outros acordos com companhias ao redor de todo o globo.