Do sol à chuva: fim de semana promete mudanças no tempo no Paraná

As cidades do Paraná vão ter um fim de semana marcado por mudanças na temperatura. Conforme a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) no sábado (12) vai fazer mais calor na maioria dos municípios. Nas regiões norte e noroeste, por exemplo, as temperaturas devem ficar perto da casa dos 30ºC.

No entanto, o meteorologista do Simepar Samuel Braun explica que o avanço de uma frente fria no sul do país vai contribuir, principalmente no domingo (13), para a instabilidade no tempo.

“Um sistema de baixa pressão que ganha força no Paraguai e o avanço de uma frente fria na altura do sul do país acabam contribuindo para o retorno da chuva mais expressiva em boa parte do estado”, afirma Braun.

Como fica o tempo em Curitiba

Também meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen diz que a elevação da temperatura atinge Curitiba e o litoral do Paraná durante o sábado (12). “Até mesmo do leste ao litoral o sol volta a aparecer com mais frequência. Períodos mais prolongados de permanência de sol, o que faz a temperatura ganhar bastante elevação até o período da tarde”, comenta.

Já a mudança no tempo vai ocorrer aos poucos, variando entre as regiões paraenses. De acordo com Jacóbsen, a chuva deve começar no sábado nas cidades do oeste e sudoeste, se estendendo para outras partes no domingo (13).

“No domingo o tempo muda em todas as regiões do estado. Uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil, deixa o tempo mais instável já na madrugada e período da manhã no oeste e sudoeste e gradativamente vai mudando as condições do tempo nas outras regiões do estado ao longo do dia”, relata o meteorologista.

A condição também pode aumentar o risco de temporais, embora Braun confirme que a previsão não indica chuvas muito intensas no Paraná.

Previsão do tempo para Curitiba

Apesar da mudança entre sol e chuva, as temperaturas não terão grande variação em Curitiba. Confira:

Sábado (12): 16ºC – 23ºC, com 0% de probabilidade de chuva.

Domingo (13): 16ºC – 21ºC, com 95% de probabilidade de chuva.