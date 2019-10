Em uma semana, Curitiba ganhou 35 novos casos de sarampo, doença que voltou a circular na cidade depois de 21 anos sem diagnósticos positivo. O novo balanço divulgado nesta quinta-feira (10) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostra que até agora já são 80 casos confirmados na capital, onde há campanha de reforço de vacinação desde a última segunda-feira (6).

+ Leia ainda: Dupla aplica golpe em loja de móveis de Curitiba, mas se dá mal; prejuízo poderia ser de R$ 100 mil!

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde da capital (SMS), a maioria disparada dos casos de sarampo na cidade – 69 deles – são de jovens entre 15 e 29 anos. É nesta faixa que se encontra a única paciente internada em estado grave. A jovem de 26 anos chegou a ficar internada na UTI, mas, conforme a SMS, o quadro dela agora é estável.

Dos 80 diagnósticos, o boletim mostra que 18 são importados. A maior parte deles, provavelmente, de São Paulo, onde há surto e a doença já havia matado 12 pessoas até esta quarta (9). Em outras 62 situações, a transmissão foi secundária (quando uma pessoa com caso importado transmite para outra que não viajou), e as demais não foi possível afirmar a fonte do contágio.

Região metropolitana

No Paraná todos, são 103 confirmações até agora, e a Grande Curitiba é a região do estado que mais concentra a doença.

+ Leia mais: Pinhais abre inscrições para 181 vagas de PSS para a área de educação; salários chegam a R$ 3 mil

Fora Curitiba, há casos em Colombo (6); Pinhais (4); São José dos Pinhais (3); Campo Largo (2); Fazenda Rio Grande (1); Campina Grande do Sul (1) e Campo do Tenente (1), totalizando 98 registros confirmados na região.