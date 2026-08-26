Diretoras revelam segredos das escolas de Curitiba entre as dez melhores do Brasil

Curitiba assumiu a primeira posição entre as capitais brasileiras com melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025 dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). A cidade ficou empatada com Teresina (PI), com média 6,9 nessa etapa da educação básica, e colocou quatro escolas entre as dez com melhores notas nas capitais, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A Escola Municipal João Macedo Filho, no bairro Uberaba, teve pontuação 8,2; a Desembargador Marçal Justen, no Água Verde, conquistou 8,1; e a Cerro Azul, no Tingui, e Jardim Santo Inácio, no Santo Inácio, ficaram com 8,0.

Além de fatores citados pela gestão municipal, como investimento em aulas de reforço e incentivo à leitura entre as crianças, a Tribuna do Paraná buscou entender os detalhes que levaram essas escolas a uma posição de destaque.

Muitos dos estudantes avaliados no Ideb 2025 iniciaram o Ensino Fundamental no ano da pandemia de covid-19, em 2020. O período, marcado pelas precauções sanitárias, isolamento social e aulas virtuais, representou uma dificuldade adicional para o aprendizado na faixa etária.

A diretora da Escola Municipal Jardim Santo Inácio, Marizete Santana dos Santos, contou que, em sua avaliação, a formação dos professores foi o principal fator que contribuiu para os resultados crescentes nas últimas edições do Ideb. Em 2021, a Santo Inácio ficou com 7,1 pontos, subindo para 7,5 em 2023 e 8,0 em 2025. “Todos os professores são capacitados. Todos com pós-graduação, especializações, temos professores com mestrado e doutorado”, disse.

Ela destacou a ausência de rotatividade de professores na unidade escolar. “Temos uma equipe que é fixa já há muitos anos. Aproximadamente 90% do nosso do nosso corpo docente está na escola já há mais de 10 anos, então todos os professores conhecem todos os nossos estudantes e acompanham a evolução de cada um”, relatou.

Segundo a diretora, a escola tem bastante procura devido aos bons resultados no Ideb e os moradores do entorno não são maioria entre os alunos. Eles recebem crianças de Santa Felicidade, do Butiatuvinha, do Mossunguê e mesmo de outros municípios, como Campo Largo. A Jardim Santo Inácio tem hoje 45 profissionais de educação e 279 estudantes matriculados.

Pertencimento e parceria com famílias

Na Escola Municipal João Macedo Filho, a diretora durante o ano de 2025, Simone Garcia, ressaltou a importância de monitorar de perto os resultados das avaliações para identificar as especificidades de cada estudante.

“Analisamos detalhadamente os resultados das avaliações, sejam elas diagnósticas, trimestrais ou de larga escala para planejar intervenções eficazes, o que inclui um diálogo constante com as famílias”, disse à Secretaria Municipal de Saúde (SME). O crescimento da nota da unidade de 2023 para 2025 foi de um ponto, de 7,2 para 8,2.

A gestão da escola considera a Associação de Pais, Professores e Funcionários (APPF) e o Conselho Escolar bastante atuantes na unidade, o que contribui para fortalecer o trabalho junto aos alunos. As propostas pedagógicas são apresentadas às famílias, que também levam sugestões à escola.

A parceria com a comunidade escolar também se mostrou valiosa para a condução das aulas de reforço, que aplicam o conceito de recomposição da aprendizagem para identificar e resgatar conteúdos que apresentaram defasagem em anos anteriores. Eram realizados dois encontros semanais, em que as dificuldades específicas dos estudantes eram transmitidas à professora responsável pelo projeto, e uma “comunicação estreita” era mantida com os pais para garantir suporte às crianças.

“Felizmente, tivemos uma receptividade muito positiva, contando com famílias bastante colaborativas”, contou à SME a professora Silmara Prolico, que estava com a turma de 5º ano no ano passado.

Além da preocupação com os resultados, cultivar o sentimento de pertencimento e cuidado com o ambiente foi citado pelos profissionais como um diferencial. A João Macedo Filho tem um pomar iniciado por mudas trazidas por professores e funcionários. Lá, adultos e crianças, principalmente as do período integral, são incentivados a participar do cuidado com o abacateiro, limoeiro e bananeira, além da horta e dos jardins.

O pomar da Escola Municipal João Macedo Filho conta com abacateiro, limoeiro e bananeira e é cuidado pela comunidade escolar. Foto: Valquir Kiu Aureliano/Secom

Jaqueline Eliani Krause, diretora da Escola Municipal Desembargador Marçal Justen, classificou os resultados da unidade como “fruto principalmente do trabalho coletivo e contínuo construído desde o primeiro ano”. “Representa o esforço diário de uma equipe que acredita na educação e no potencial de cada estudante”, disse.

Ela elenca ainda o compromisso da equipe escolar, o contato próximo com as famílias, o acompanhamento constante da aprendizagem e a busca por estratégias para garantir o avanço de cada criança como “fundamentais” para explicar o destaque entre as notas das capitais brasileiras. Em 2023, a escola ficou com a maior nota das escolas municipais curitibanas, registrando 7,8 pontos.