Dia da Padroeira: fiéis realizam caminhada e celebrações em Curitiba nesta terça

O feriado municipal desta terça-feira, 8 de setembro, é de fé e devoção para milhares de católicos no coração de Curitiba. Em comemoração ao Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira da cidade e da Arquidiocese, uma programação religiosa intensa promete movimentar as ruas do Centro com missas, bênçãos e a tradicional procissão com a imagem da santa.

As atividades começam nas primeiras horas da manhã na Catedral Basílica Menor, na Praça Tiradentes, e se estendem ao longo de todo o dia. O momento central da manhã fica por conta da Missa Solene com Coroação da imagem da Padroeira, presidida pelo arcebispo metropolitano. Durante a tarde, a movimentação ganha reforço no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, de onde parte a caminhada religiosa. Fiéis e grupos de oração se concentram para a oração do Terço Mariano antes do início do trajeto a pé pelas vias centrais.

A caminhada da imagem está prevista para começar às 17h, quando os fiéis seguem do Santuário de Guadalupe em direção à Catedral Basílica. O percurso exige atenção dos motoristas que transitam pelo Centro, com interdições temporárias e retenções nos cruzamentos ao longo do trajeto. O encerramento da programação do feriado ocorre na Catedral com a celebração da Missa de Consagração.

Serviço

Procissão de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais

Data: 08 de setembro, terça-feira

Horário: Concentração às 16h (Terço) e saída para a procissão às 17h

Local: Saída do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Praça Senador Correia, 128, Centro) com chegada à Catedral Basílica Menor de Curitiba (Praça Tiradentes, Centro)