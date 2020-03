O tempo deve ficar instável em Curitiba nesta terça-feira (17), mas o calor dos últimos dias continua presente. Segundo o Instituto Simepar, pode chover a qualquer horário do dia e a passagem de uma frente fria pelo oceano pode ocasionar pancadas de chuva mais fortes na capital no período da tarde, aliviando a estiagem.

Há dias sem chuvas consideráveis, os moradores de Curitiba e região metropolitana sofrem com o racionamento de água feito pela Sanepar. Nesta terça-feira, bairros de Curitiba, Araucária, Campo Magro, Almirante Tamandaré e Fazenda Rio Grande estão sem água. A falta no abastecimento ainda deve se estender para outras regiões de capital e RMC até sexta-feira (20).

Em Curitiba, segundo o Simepar, os termômetros devem varias entre 18°C e 29°C. Diferente de segunda-feira (16), a chuva pode aparecer mais cedo. “A passagem da frente fria pelo oceano favorece a instabilidade na região da capital e no litoral. Pancadas de chuva mais fortes, se houver, tendem a ocorrer mais no período do fim da tarde, por causa do tempo abafado”, disse a meteorologista Larissa de Freitas, do Simepar.

Litoral

Nas praias, o Simepar aponta um tempo parecido com o da capital. A instabilidade predomina e o sol pode até aparecer entre nuvens, mas o litoral não deve escapar das chuvas isoladas. A temperatura também varia pouco em relação aos últimos dias. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a máxima prevista para esta terça gira em torno de 29°C. Já a mínima, segundo o Simepar, deve ser de 23°C.

Nas demais regiões do estado, o sol prevalece apenas em parte da região central até o oeste. No norte e em toda a faixa leste, a instabilidade predomina. Segundo a meteorologia, a maior temperatura máxima do Paraná deve ser registrada em Foz do Iguaçu, onde os termômetros podem chegar aos 37°C.