Desperdício de alimentos é tema de evento na Praça Osório, em Curitiba

No próximo sábado (06), às 10 horas, a Praça Osório terá um evento para promover a conscientização sobre o desperdício de alimentos. Será a sexta edição da Disco Xepa, evento mundial da Rede Jovem Slow Food e que tem o apoio da Prefeitura de Curitiba por meio da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN). A participação no evento é gratuita e aberta a todos.

Promovido pelo movimento Slow Food, organização internacional que valoriza a cultura alimentar local, os produtores agroecológicos e os produtos da sociobiodiversidade, o evento tem por objetivo mostrar para a população como evitar o desperdício de alimentos, transformando comida que seria descartada em refeições deliciosas servidas gratuitamente para a população.

Neste ano haverá programação musical, ações de demonstração de aproveitamento integral de alimentos com a Unidade Móvel da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e uma exposição de fotos dos alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com tema sobre alimentação consciente e combate ao desperdício de alimentos.

Em Curitiba, o evento acontece desde 2018 .

. Em 2018, 1,5 mil visitantes desfrutaram de aproximadamente 1 tonelada de alimentos salvos e preparados pelos voluntários.

salvos e preparados pelos voluntários. Em 2019, 3 mil visitantes experimentaram 1,5 tonelada de alimentos resgatados e servidos gratuitamente.

