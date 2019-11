Além de dar prêmios aos contribuintes todos os meses, o programa Nota Curitibana também pode ser usado para abater o valor do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) de 2020. O prazo para pedir o desconto de até 30% termina no próximo dia 30.

Durante esse período, é possível indicar o valor e qualquer imóvel que desejar, desde que este não tenha pendência com a Prefeitura. Também é possível indicar mais de um imóvel para obter o desconto. A operação é feita pelo site do programa ou pelo aplicativo Nota Curitibana, disponível para as plataformas Android e iOS.

Cadastro

De acordo a prefeitura de Curitiba, os créditos são exclusivos para o abatimento do IPTU. No entanto, para fazer a operação, o cidadão precisa estar cadastrado no site do programa. Os créditos são obtidos quando o contribuinte pede CPF na Nota no setor de serviços, como academias, escolas, cursos de idiomas, estacionamentos, pet shops. A validade dos créditos é de dois anos. Eles são calculados com base no valor dos gastos no setor de serviços e equivalem a 15% do imposto devido (Imposto sobre Serviços – ISS) em cada operação.

Passo a passo

Para descontar os créditos do IPTU pelo site, é necessário acessar o sistema, clicar em indicar créditos, digitar a indicação fiscal que consta no carnê ou selecionar a indicação fiscal constante na tabela de indicações já realizada, que fica abaixo do quadro de indicações. O sistema calculará o valor limite (30%) do IPTU. Em seguida, é preciso digitar o valor desejado e permitido no campo “Valor do crédito”. Por último, clicar em “Cadastrar”.