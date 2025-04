Deputada pede substituição de parlamentar na CCJ após faltas em reuniões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O deputado Ricardo Arruda (PL) pode perder a vaga na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) após faltar em quatro sessões. Com a justificativa das ausências, a deputada Ana Júlia (PT) fez um pedido de substituição do parlamentar.

Na solicitação, a parlamentar argumenta que o “Regimento Interno da Assembleia, no Artigo 78, determina a perda do cargo na Comissão em caso de ‘perda de lugar’, caracterizada pela falta de três reuniões ordinárias consecutivas”.

Além disso, o pedido afirma que a CCJ já se reuniu sete vezes em 2025 e que Arruda compareceu em apenas duas sessões. “A participação ativa dos membros é fundamental para o andamento dos trabalhos legislativos e a análise das matérias em pauta. A ausência recorrente compromete a eficiência e a representatividade da comissão”, afirma Ana Júlia.

O pedido foi encaminhado ao presidente da CCJ, deputado Ademar Traiano (PSD), para que seja levado à Mesa Executiva da Casa.

O que diz Ricardo Arruda

Por meio de nota para a Tribuna do Paraná, o deputado Ricardo Arruda disse que é “alvo de perseguições políticas orquestradas pelo PT. Após um processo movido pela Senadora Gleisi Hoffmann, agora é a vez do requerimento infundado da Deputada Ana Júlia”.

Ainda conforme a nota, o deputado afirmou que na próxima segunda-feira (07), “apresentará a verdade dos fatos e demonstrará que mais essa tentativa de prejudicar seu mandato não terá sucesso”.

O que é a CCJ?

A Comissão de Constituição e Justiça emite parecer sobre os aspectos constitucionais, legais, jurídicos e de técnica legislativa da grande maioria dos projetos que tramitam na Assembleia Legislativa do Paraná, com exceção, por exemplo, das Propostas de Emenda à Constituição. A pauta da CCJ é composta por projetos que serão apreciados pelos deputados membros antes de serem votados em Plenário.