Feirão de empregos oferece mais de 3 mil vagas em Curitiba nesta quinta

Nesta quinta-feira (03), a Associação Evangelizar É Preciso vai promover mais um Feirão de Empregos e Cursos. Serão ofertadas 3.162 vagas de empregos para Curitiba e Região Metropolitana (RMC), incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) e aprendizes. A ação vai das 8h às 16h, na Praça Senador Correia, no Centro de Curitiba.

O feirão de abril terá a participação do Grupo Muffato, Supermercados Condor, HR Expert Soluções em Recursos Humanos, Agilidade Soluções em RH, Deltalimp Serviços Terceirizados, Restaurante Luponero, Grupo Mariáh Empregos e Serviços e ISBET – Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento.

Além das empresas parceiras, a ação terá a participação da Prefeitura de Curitiba. Estarão disponíveis o Sine Móvel – unidade do Serviço Nacional de Emprego da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, com emissão do Tarifa Zero a Caminho do Emprego. O programa garante a gratuidade nas passagens de ônibus de ida e volta para o trabalhador que tiver entrevista de emprego agendada pelas unidades Sine.

Além das vagas de trabalho no regime CLT, os candidatos também poderão se inscrever em cursos de qualificação profissional nas áreas de beleza, saúde, artes, tecnologia da informação, recepção, gestão e gastronomia do Senac-PR.

Para participar do feirão, o trabalhador deve levar a carteira de trabalho, física ou digital e um documento de identificação com foto. Para aqueles que se enquadram no benefício do Tarifa Zero a Caminho do Emprego é necessário também ter o cartão da Urbs.

Vagas disponíveis em feirão de empregos em Curitiba

Grupo Muffato – 600 vagas

Agente de prevenção e perda

Ajudante de armazém

Auxiliar de açougue

Auxiliar de estacionamento

Balconista

Operador de caixa efetivo

Operador de caixa intermitente

Repositor

Supermercados Condor – 330 vagas

Auxiliar administrativo

Auxiliar de açougue

Auxiliar de logística

Balconista de panificadora

Fiscal de loja

Frentista

Operador de caixa

Repositor

Zelador

HR Expert Soluções em Recursos Humanos – 312 vagas

Angariador

Assistente contábil

Assistente de faturamento

Assistente fiscal

Auxiliar de importação

Auxiliar de recursos humanos

Auxiliar operacional

Auxiliar de produção (embalagem)

Auxiliar de produção (esteira)

Auxiliar de produção (sinterização)

Auxiliar técnico

Auxiliar de vendas

Auxiliar de expedição

Auxiliar de logística

Auxiliar de produção

Auxiliar de projetos

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de vendas comercial

Bobinador

Corretor

Costureira

Costureira de esteira

Operador de dobradeira

Operador de extrusão

Operador de máquina de costura

Operador de telemarketing ativo –

Recepcionista

Soldador

Tecelão

Zelador

Agilidade Soluções em RH – 163 vagas

Açougueiro

Assistente de panificação

Auxiliar de açougue

Auxiliar de carga e descarga

Auxiliar de expedição

Auxiliar de logística

Auxiliar de manutenção

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar de padeiro

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de transporte

Balconista de açougue

Balconista de panificadora

Cartazista

Conferente

Fiscal de loja

Pintor

Repositor de hortifrúti

Repositor de mercearia

Repositor de perecíveis

Vendedor de eletro

Zelador

Deltalimp Serviços Terceirizados – 64 vagas

Auxiliar administrativo

Auxiliar de recursos humanos

Auxiliar de serviços gerais

Jardineiro

Operador de máquina costal

Servente de limpeza

Restaurante Luponero – 59 vagas

Ajudante de cozinha

Ajudante de pizzaria

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de decoração

Auxiliar de manutenção

Barmen

Caixa

Chef de fila

Chef de pizzaria

Copeiro

Cozinheiro/líder

Garçom

Gerente

Limpeza

Masseiro

Metre de pizzaria

Monitor

Pizzaiolo

Recepcionista

Grupo Mariáh Empregos e Serviços – 52 vagas

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de cozinha (saladeira)

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de lavanderia comercial

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de serviços gerais (copa)

Cuidadora de idosos

Manobrista

Operador de caixa

Operador de loja

Pedreiro profissional

Salgadeira profissional

ISBET – Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento – 41 vagas

Jovem aprendiz administrativo

Jovem aprendiz de atendimento ao cliente,

Jovem aprendiz de devoluções

Jovem aprendiz de divulgação de promoções

Jovem aprendiz de limpeza

Jovem aprendiz de operador de caixa

Jovem aprendiz de reposição de mercadorias