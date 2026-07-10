RMC vai ganhar 13 novas linhas de ônibus e integração em 28 municípios após 30 anos

A Região Metropolitana de Curitiba deverá ganhar 13 novas linhas de ônibus no transporte coletivo e outras 14 deverão ser otimizadas depois do novo leilão, que acontece no dia 26 de agosto. A Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep) oficializou o primeiro edital para a nova operação do transporte coletivo da região no início deste mês, depois de quase 30 anos de contratos provisórios.
Além disso, a Amep ainda explica que a nova licitação contemplará todos os 28 municípios que compõe a Região Metropolitana de Curitiba e ainda a capital. Atualmente, ainda segundo a agência, o sistema atende 19 cidades, então a nova concessão deverá integrar nove cidades ao sistema.
Cidades atendidas em cada lote
A licitação está dividida em quatro lotes, e cada um vai contemplar um conjunto dos municípios da região metropolitana.
No primeiro lote serão atendidos os municípios de Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçu e Rio Branco do Sul. O edital aponta que a frota desse lote é de 198 veículos.
No segundo lote, com frota de 171 ônibus, estão Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Colombo, Quatro Barras e Tunas do Paraná.
Já no terceiro lote estão as cidades de Tijucas do Sul, Piraquara, Pinhais e São José dos Pinhais. Segundo o texto do edital, 208 veículos compõem esse lote.
Por fim, o quarto lote, com frota de 169 ônibus, vai abrangir Agudos do Sul, Araucária, Campo do Tenente, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Rio Negro e Quitandinha.
Novas linhas de ônibus
A região metropolitana de Curitiba terá 13 novas linhas depois que a licitação for completada. Estão previstas as seguintes integrações:
- A24 – Cachoeira/Santa Felicidade
- H31 – Tupy/Pinheirinho
- I16 – T. Pinhais/T. Guaraituba
- I61 – Rio Negro/Areia Branca
- I62 – Piên/Areia Branca
- I63 – Lagoinha/São José
- I64 – Lapa/Araucária
- I66 – Dr. Ulysses/Cerro Azul
- I67 – Cerro Azul/Rio Branco do Sul
- I68 – Adrianópolis/Tunas do Paraná
- I69 – Tunas do Paraná/Bocaiuva do Sul
- J61 – Hospital do Rocio/Guadalupe
- P18 – Jardim Cecília/Santa Felicidade
Linhas com atualizações
Mas, outros trajetos já conhecidos dos passageiros também deverão ser atualizados:
- A02 – Cachoeira/Guadalupe: Criada para segmentar o atendimento da antiga linha 702-Caiuá/Cachoeira
- A89 – Tamandaré/Moreira Garcez (via Cachoeira – Cabral): Operação de domingos para otimizar as linhas A01 e A18
- B02 – Maracanã/Tiradentes: Nova nomenclatura e terminal final para o atendimento que era da linha 607-Colombo/CIC
- B06 – Guaraituba/Rui Barbosa (via Maracanã – SEMIDIRETO): Incluída para absorver a demanda da região
- C02 – Pinhais/Tiradentes: Linha compartilhada com a Urbs, com mudança de código e nome
- D02 – T. São Roque/Santos Andrade: Ligação direta para absorver a demanda do novo Terminal São Roque
- E02 – Aeroporto/Guadalupe (via T. Boqueirão): Atendimento via ligeirinho para otimizar a conexão com o aeroporto
- E05 – T. Central/Guadalupe: Era a linha E99 – São José/Guadalupe, mas terá alteração no roteiro
- E12 – Afonso Pena/Centenário: Incluída para otimização do transporte na região
- F06 – Fazenda/Sítio Cercado: Nova linha para fornecer maior conectividade aos usuários da Fazenda Rio Grande
- H13 – T. Angélica/T. Portão: Desmembrada da linha H12 para atendimento direto entre terminais
- I17 – São Roque / T. Pinhais: Otimização do transporte na região.
- J61 – Hospital do Rocio/Guadalupe: Elaborada para otimizar o acesso ao Hospital do Rocio em Campo Largo
- S02 – Roça Grande/Linha Verde: Linha nova seguindo implementação realizada em 2024
- S89 – São Sebastião / Guadalupe (via São Gabriel): Incluída para atender passageiros aos sábados e domingos
- N61 – Campina Grande do Sul/Guadalupe: linha incluída para absorver e otimizar o atendimento
- P59 – Bom Pastor (via Jd. Pioneiro): Linha incluída para unificar o atendimento das linhas P13 e P15 aos domingos
Integração temporal
Outra novidade do edital é a previsão da integração temporal com o cartão MetroCard. Conforme o texto, a integração poderá ser entre cidades, com tempo máximo de 2h30. Será permitida apenas uma janela de integração por dia.