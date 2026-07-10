RMC vai ganhar 13 novas linhas de ônibus e integração em 28 municípios após 30 anos

A Região Metropolitana de Curitiba deverá ganhar 13 novas linhas de ônibus no transporte coletivo e outras 14 deverão ser otimizadas depois do novo leilão, que acontece no dia 26 de agosto. A Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep) oficializou o primeiro edital para a nova operação do transporte coletivo da região no início deste mês, depois de quase 30 anos de contratos provisórios.

Além disso, a Amep ainda explica que a nova licitação contemplará todos os 28 municípios que compõe a Região Metropolitana de Curitiba e ainda a capital. Atualmente, ainda segundo a agência, o sistema atende 19 cidades, então a nova concessão deverá integrar nove cidades ao sistema.

Cidades atendidas em cada lote

A licitação está dividida em quatro lotes, e cada um vai contemplar um conjunto dos municípios da região metropolitana.

No primeiro lote serão atendidos os municípios de Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçu e Rio Branco do Sul. O edital aponta que a frota desse lote é de 198 veículos.

No segundo lote, com frota de 171 ônibus, estão Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Colombo, Quatro Barras e Tunas do Paraná.

Já no terceiro lote estão as cidades de Tijucas do Sul, Piraquara, Pinhais e São José dos Pinhais. Segundo o texto do edital, 208 veículos compõem esse lote.

Por fim, o quarto lote, com frota de 169 ônibus, vai abrangir Agudos do Sul, Araucária, Campo do Tenente, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Rio Negro e Quitandinha.

Novas linhas de ônibus

A região metropolitana de Curitiba terá 13 novas linhas depois que a licitação for completada. Estão previstas as seguintes integrações:

A24 – Cachoeira/Santa Felicidade

H31 – Tupy/Pinheirinho

I16 – T. Pinhais/T. Guaraituba

I61 – Rio Negro/Areia Branca

I62 – Piên/Areia Branca

I63 – Lagoinha/São José

I64 – Lapa/Araucária

I66 – Dr. Ulysses/Cerro Azul

I67 – Cerro Azul/Rio Branco do Sul

I68 – Adrianópolis/Tunas do Paraná

I69 – Tunas do Paraná/Bocaiuva do Sul

J61 – Hospital do Rocio/Guadalupe

P18 – Jardim Cecília/Santa Felicidade

Linhas com atualizações

Mas, outros trajetos já conhecidos dos passageiros também deverão ser atualizados:

A02 – Cachoeira/Guadalupe: Criada para segmentar o atendimento da antiga linha 702-Caiuá/Cachoeira

A89 – Tamandaré/Moreira Garcez (via Cachoeira – Cabral): Operação de domingos para otimizar as linhas A01 e A18

B02 – Maracanã/Tiradentes: Nova nomenclatura e terminal final para o atendimento que era da linha 607-Colombo/CIC

B06 – Guaraituba/Rui Barbosa (via Maracanã – SEMIDIRETO): Incluída para absorver a demanda da região

C02 – Pinhais/Tiradentes: Linha compartilhada com a Urbs, com mudança de código e nome

D02 – T. São Roque/Santos Andrade: Ligação direta para absorver a demanda do novo Terminal São Roque

E02 – Aeroporto/Guadalupe (via T. Boqueirão): Atendimento via ligeirinho para otimizar a conexão com o aeroporto

E05 – T. Central/Guadalupe: Era a linha E99 – São José/Guadalupe, mas terá alteração no roteiro

E12 – Afonso Pena/Centenário: Incluída para otimização do transporte na região

F06 – Fazenda/Sítio Cercado: Nova linha para fornecer maior conectividade aos usuários da Fazenda Rio Grande

H13 – T. Angélica/T. Portão: Desmembrada da linha H12 para atendimento direto entre terminais

I17 – São Roque / T. Pinhais: Otimização do transporte na região.

J61 – Hospital do Rocio/Guadalupe: Elaborada para otimizar o acesso ao Hospital do Rocio em Campo Largo

S02 – Roça Grande/Linha Verde: Linha nova seguindo implementação realizada em 2024

S89 – São Sebastião / Guadalupe (via São Gabriel): Incluída para atender passageiros aos sábados e domingos

N61 – Campina Grande do Sul/Guadalupe: linha incluída para absorver e otimizar o atendimento

P59 – Bom Pastor (via Jd. Pioneiro): Linha incluída para unificar o atendimento das linhas P13 e P15 aos domingos

Integração temporal

Outra novidade do edital é a previsão da integração temporal com o cartão MetroCard. Conforme o texto, a integração poderá ser entre cidades, com tempo máximo de 2h30. Será permitida apenas uma janela de integração por dia.