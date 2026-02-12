Denúncia de violência doméstica leva à descoberta de laboratório de drogas na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um imóvel utilizado para produção, refino e embalagem de drogas foi desmanchado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) na tarde de quarta-feira (11/02), no bairro Costeira, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A ação resultou na apreensão de mais de 37 quilos de entorpecentes.

A operação começou por volta das 16h30, quando equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE) foram acionadas pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para atender uma ocorrência de violência doméstica. Segundo a denúncia, um homem estaria quebrando objetos e agredindo uma mulher que gritava por socorro.

Ao chegarem ao local, os policiais ouviram gritos e barulhos de objetos sendo quebrados dentro da residência. A PMPR entrou de imediato no imóvel, mas o agressor já havia fugido.

Durante as buscas na casa, os policiais se depararam com um cenário diferente do esperado: o local funcionava como um laboratório de drogas. Duas mulheres adultas estavam na residência, junto com uma criança, e confessaram que trabalhavam na produção dos entorpecentes.

A vistoria no imóvel e em um veículo estacionado na propriedade resultou na apreensão de 6,710 quilos de crack, 2,212 quilos de cocaína e 28,428 quilos de maconha. Também foram encontrados diversos materiais usados na manipulação e preparo dos entorpecentes, além de R$ 332 em espécie.

As duas mulheres receberam voz de prisão e foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Araucária, junto com todo o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.