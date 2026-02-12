Operação apreende 200 “canetas do Paraguai” em aeroporto do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (11/2), apreendeu 200 ampolas das chamadas “canetas do Paraguai”. A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Os medicamentos foram encontrados em bagagens vistoriadas na área de embarque. As ampolas estavam sendo transportadas sem condicionamento térmico, o que compromete a segurança e a eficácia dos produtos. Parte da carga era do tipo tirzepatida, a mesma substância do Mounjaro.

A marca dos medicamentos apreendidos é TG. Em janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização e determinou a retirada da marca do mercado brasileiro. A mesma medida também vale para a marca Synedica.

Além dos medicamentos, outras mercadorias descaminhadas foram localizadas, como perfumes importados sem a identificação fiscal exigida.

Os medicamentos contrabandeados e os produtos apreendidos foram encaminhados à Receita Federal, onde serão realizados os procedimentos administrativos cabíveis.