Dentista é preso em Curitiba por diversas compras ilegais de remédios controlados

Uma operação realizada nesta quinta-feira (20) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Vigilância Sanitária de Curitiba prendeu um dentista de 43 anos pelos crimes de tráfico de drogas e exercício ilegal da profissão. A ação, que ocorreu nos bairros Centro, Fazendinha e Campina do Siqueira, também apreendeu medicamentos em duas clínicas odontológicas.

A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo Criminal de Garantias. As buscas ocorreram em duas clínicas odontológicas, nos bairros Centro e Campina do Siqueira e em duas residências, localizadas nos bairros Campina do Siqueira e Fazendinha.

Conforme comenta o delegado da PCPR Fabiano Oliveira, as investigações começaram em 10 de setembro de 2024, após um registro de ocorrência feito pela proprietária de uma clínica odontológica no bairro Tatuquara. A denunciante afirmou que um dentista que prestava serviços para ela havia utilizado dados da empresa para realizar compras não autorizadas de medicamentos controlados.

Dentista envolvido em esquema criminoso também atuava fora da especialidade em Curitiba

No decorrer da investigação, a PCPR confirmou que o dentista realizou 20 compras ilegais em 85 dias. As aquisições incluíam medicamentos controlados. Também foi identificado que um dentista de 36 anos participava das compras. Os medicamentos eram entregues nas clínicas do Centro e do bairro Campina do Siqueira.

“Um dos dentistas atuava como especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, porém, segundo o Conselho Regional de Odontologia do Paraná, sua especialidade registrada é Ortodontia, o que configura o crime de exercício ilegal de arte dentária”, explica o delegado.

Os medicamentos adquiridos ilegalmente incluíam 850 ampolas de Morfina, 135 ampolas de Fentanila, 20 ampolas de Propofol, 50 ampolas de Midazolan, 100 ampolas de Tramadol, 100 ampolas de Diazepam e 420 comprimidos de Zolpidem. Todas essas substâncias são classificadas como psicotrópicas pelo Ministério da Saúde e a comercialização ou armazenamento irregular é considerado crime de tráfico de drogas.

Foto: Fabiano Oliveira/PCPR

Durante as buscas nesta quinta, foram encontradas 74 ampolas de morfina em uma das clínicas, o que levou à prisão em flagrante de um dos dentistas pelo crime de tráfico de drogas. As duas clínicas foram interditadas pela Vigilância Sanitária de Curitiba por irregularidades administrativas e sanitárias. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.