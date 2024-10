Delegado de polícia de Curitiba é denunciado por estupro

O delegado de polícia acusado de violência sexual e agressão física a uma mulher foi denunciado criminalmente pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio do Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro (Naves). O delegado da polícia civil do Paraná, Daniel Prestes Fagundes, está preso e teria agredido a mulher na madrugada de 18 de outubro, em Curitiba.

Conforme divulgado pelo MPPR, a vítima teria encontrado Daniel Fagundes em uma boate, na capital, e saiu do estabelecimento em sua companhia. Dentro do carro, ele teria praticado atos libidinosos contra a mulher. Em seguida, ela foi retirada por ele do veículo, com violência, e socorrida por populares. O investigado, então, empreendeu fuga, conduzindo seu veículo em alta velocidade, furando sinais fechados, realizando manobras bruscas, colocando a vida de outros em perigo. Ele também desobedeceu ordem de parada da Polícia Militar, e só foi abordado após colidir com outro veículo.

O delegado foi denunciado pelos crimes de estupro, em continuidade delitiva, lesão corporal, dano, direção perigosa e desobediência.



O processo tramita em segredo de justiça.

