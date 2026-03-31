Decretos reduzem impostos para incentivar ocupação do Centro de Curitiba

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O prefeito Eduardo Pimentel assinou nesta terça-feira (31/3) cinco decretos que detalham o programa Curitiba de Volta ao Centro. O projeto prevê um investimento de R$ 163 milhões até 2032 para a região central da cidade, sendo R$ 133 milhões em renúncia fiscal (isenções e descontos de impostos) e R$ 30 milhões em subvenções diretas para obras.

O objetivo principal do programa é estimular o retrofit de prédios, o restauro de imóveis históricos, a habitação e o uso comercial dos espaços na região central, abrangendo áreas do Centro, Centro Histórico, São Francisco e entorno da Rodoferroviária.

Entre as principais novidades anunciadas dentro do “pacotão” de medidas está a redução de impostos como ISS, IPTU e ITBI. Veja como ficam os incentivos para quem ocupar a região central de Curitiba:

ISS: Isenção de até 100% até 2032 para profissionais liberais (médicos, advogados, contadores) que se instalarem na região. Serviços de construção civil em projetos aprovados terão 60% de desconto no imposto.

Isenção de até 100% até 2032 para profissionais liberais (médicos, advogados, contadores) que se instalarem na região. Serviços de construção civil em projetos aprovados terão 60% de desconto no imposto. IPTU: Isenção total para obras de restauro e retrofit em andamento até 2028, além de projetos de habitação popular até 2032. Imóveis comerciais e residenciais na área terão redução de 50% na base de cálculo.

Isenção total para obras de restauro e retrofit em andamento até 2028, além de projetos de habitação popular até 2032. Imóveis comerciais e residenciais na área terão redução de 50% na base de cálculo. ITBI: Isenção para inscritos na Cohab e alíquotas reduzidas (de 1% a 2%) para famílias com renda de até seis salários mínimos.

Isenção para inscritos na Cohab e alíquotas reduzidas (de 1% a 2%) para famílias com renda de até seis salários mínimos. Taxas: Isenção total de licenciamento para obras de retrofit e restauro de Unidades de Interesse de Preservação (UIPs).

Qual região do Centro de Curitiba é o foco de ocupação?

Dentro das áreas do Centro, Centro Histórico e São Francisco estão alguns eixos prioritários, como as ruas XV de Novembro, Barão do Rio Branco e Riachuelo; Teatro Guaíra, São Francisco e Avenida Jaime Reis; e a Rua Saldanha Marinho.

Os interessados devem protocolar os pedidos eletronicamente pelo sistema Procec. Excepcionalmente em 2026, os pedidos de isenção de IPTU e ISS Fixo podem ser feitos até 30 de junho. A prefeitura também realizará reuniões quinzenais no Memorial de Curitiba para tirar dúvidas da população.