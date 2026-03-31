Cirque du Soleil em Curitiba: ingressos à venda a partir desta terça

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O espetáculo “Alegría – Um Novo Dia”, do renomado Cirque du Soleil, chega a Curitiba em novembro de 2026. A partir desta terça-feira (31/03), os ingressos estarão disponíveis para venda no Pátio Batel, único ponto físico de vendas na capital, além da plataforma online Eventim.

Uma vantagem exclusiva para quem adquirir os ingressos diretamente na bilheteria do Pátio Batel é a isenção da taxa de conveniência de 20% sobre o valor total. O shopping oferece atendimento dedicado todos os dias, em horário comercial, facilitando o acesso dos curitibanos a este espetáculo de classe mundial.

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“Alegría – Um Novo Dia” é uma releitura de um dos mais icônicos espetáculos do Cirque du Soleil, originalmente apresentado entre 1994 e 2013. A nova versão mantém elementos clássicos como a trilha sonora e a ambientação barroca, enquanto atualiza a narrativa e a estética para o público contemporâneo.

O elenco conta com 54 artistas internacionais que combinam acrobacias impressionantes, música ao vivo e figurinos únicos para contar a história de um reino em transformação. A trama explora o embate entre tradição e inovação, mantendo o estilo característico que tornou o Cirque du Soleil mundialmente famoso.

As apresentações em Curitiba acontecerão de 19 de novembro a 13 de dezembro de 2026, no Expotrade. A estrutura especial, conhecida como Grande Tenda, tem capacidade para 2.525 espectadores e oferece uma experiência imersiva única.

Os ingressos variam de R$ 240 a R$ 1.430, com opções de meia-entrada disponíveis. O setor VIP Experience, apresentado pela EQI Investimentos, oferece benefícios exclusivos como estacionamento, coquetel, assentos privilegiados e brindes especiais.

Serviço

“Alegría – Um Novo Dia”, Cirque du Soleil

Local: Expotrade

Endereço: Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais

Temporada: de 19 de novembro a 13 de dezembro de 2026

Sessões e horários:

Quarta e quinta-feira, às 21h

Sexta-feira, às 16h e às 20h

Sábado, às 16h e às 20h (*há sessão extra às 12h30 em datas específicas)

Domingo, às 15h e às 19h

Abertura do local: 30 minutos antes do show

Capacidade: 2.525 lugares

Duração: 2h15, com 25 minutos de intervalo

Classificação: Livre. Menores de 14 anos de idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito à alteração por decisão judicial.

Acesso para deficientes: Acesso e assentos disponíveis.

SETORES E PREÇOS DE 1º LOTE *

VIP EXPERIENCE BY EQI Investimentos: R$ 1.430,00 (inteira) | R$ 960,00 (meia)**

VIP EXPERIENCE BY EQI Investimentos (visão parcial): R$ 1.430,00 (inteira) | R$ 960,00 (meia)**

PREMIUM: R$ 940,00 (inteira) | R$ 470,00 (meia)

PREMIUM (visão parcial): R$ 940,00 (inteira) | R$ 470,00 (meia)

GOLD: R$ 790,00 (inteira) | R$ 395,00 (meia)

GOLD (visão parcial): R$ 790,00 (inteira) | R$ 395,00 (meia)

PLATINUM: R$ 620,00 (inteira) | R$ 310,00 (meia)

PLATINUM (visão parcial): R$ 620,00 (inteira) | R$ 310,00 (meia)

SILVER: R$ 480,00 (inteira) | R$ 240,00 (meia)

SILVER (visão parcial): R$ 480,00 (inteira) | R$ 240,00 (meia)

Mobilidade reduzida GOLD: R$ 395,00 (meia)

Mobilidade reduzida SILVER: R$ 240,00 (meia)

Cadeirante + acompanhante: R$ 240,00 (meia)

(*) 1º LOTE de ingressos com DISPONIBILIDADE LIMITADA. A virada para o próximo lote ocorrerá automaticamente após o esgotamento das unidades deste lote.

(**) Neste setor, é necessário contratar o serviço adicional por R$490,00, além do valor do ingresso (meia-entrada ou inteira), para um número limitado de assentos de acordo com disponibilidade no ato da compra. O serviço não está sujeito à meia-entrada.