Agora a Páscoa tem um novo sabor em uma experiência cheia de identidade, afeto e tradição

Na Confeitaria Holandesa o clima de Páscoa agora tem um novo sabor especial.O clássico bolo Martha Rocha também já virou tradição no formato Ovo de Páscoa.

E no recheio do Ovo Martha Rocha tem um delicioso pão de ló branco, pão de ló de chocolate, estrogonofe de nozes, nata com suspiros e baba de moça. Na cobertura são marshmallows de suspiros moídos. Uma verdadeira explosão de sabores.

Reconhecida pelo preparo artesanal que atravessa gerações, a casa transforma cada doce em uma experiência cheia de cuidado, textura e memória.

Neste período tão esperado, a confeitaria apresenta uma seleção de ovos com diversos sabores, tortas especiais e sobremesas exclusivas, pensadas para quem deseja surpreender a família, presentear pessoas queridas ou encantar colaboradores e clientes.

Ovos de chocolate artesanais: presentes com afeto

Seja para um mimo individual ou para surpreender em grande estilo, os ovos para comer de colher da Confeitaria Holandesa são feitos com matéria-prima selecionada e finalização cuidadosa. O resultado são peças elegantes, equilibradas no sabor e perfeitas para presentear com intenção.

Os ovos para comer de colher conquistaram o paladar de quem busca uma experiência ainda mais saborosa na Páscoa.

Sabores que você encontra na Confeitaria Holandesa:

Martha Rocha

Floresta Negra

Fitinha de Coco

Tortinha Malu

Dois Amores

Cenoura e Brigadeiro

Morango e Brigadeiro Branco

Além dos ovos, é possível também encontrar o Coelho Suspiro, o famoso suspiro da Confeitaria Holandesa agora em formato de coelho de Páscoa. Todos são uma opção perfeita para presentear alguém especial ou simplesmente para se deliciar sem pressa, apreciando cada detalhe dessa sobremesa sofisticada e irresistível.

Sobremesas de Páscoa: o toque final do seu almoço especial

A Páscoa pede uma mesa inesquecível e poucos lugares entendem isso tão bem. As tortas e sobremesas de Páscoa da Confeitaria Holandesa são preparadas com o mesmo rigor artesanal que consagrou a casa entre as preferidas dos curitibanos.

Entre as opções estão bolos e tortas clássicas, receitas exclusivas e versões temáticas criadas especialmente para a data. Para quem está em busca de encomenda para a páscoa em Curitiba, os catálogos da confeitaria oferecem alternativas que agradam de celebrações íntimas a grandes eventos familiares ou corporativos.

Entrega e encomendas: praticidade com o sabor de sempre

Para facilitar ainda mais sua experiência, a Confeitaria Holandesa oferece encomendas e delivery de Páscoa. Assim, você garante seus doces favoritos com comodidade e recebe em casa produtos frescos, preparados com o carinho de sempre.

Seja para presentear, montar cestas especiais ou completar sua mesa de domingo, basta escolher seus itens preferidos nos catálogos e finalizar o pedido pelo WhatsApp.

Por que escolher a Confeitaria Holandesa nesta Páscoa?

A Confeitaria Holandesa é a escolha ideal para esta Páscoa porque une tradição e qualidade reconhecidas em Curitiba, oferecendo produtos artesanais preparados com ingredientes selecionados.

Sua variedade de doces, tortas e sobremesas exclusivas atende aos mais diversos gostos, enquanto o atendimento atencioso garante opções perfeitas tanto para presentes pessoais quanto corporativos.

A Páscoa é uma oportunidade deliciosa para criar novas memórias e a Confeitaria Holandesa está pronta para adoçar cada uma delas.

Saiba mais sobre a Confeitaria Holandesa e descubra os sabores que marcam gerações!

Visite a Confeitaria Holandesa

Endereço: Rua Dr. Pedrosa, 366 – Centro, Curitiba.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 20h; domingo, das 9h às 19h.

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