Curitiba ganha novo parque: área vai evitar alagamentos na região

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Um novo parque foi inaugurado em Curitiba nesta terça-feira (31/03). A bacia de detenção do Rio Mossunguê, que funciona para o controle de cheias e proteção ambiental, acabou se transformando num espaço de convivência e educação ambiental no bairro Campo Comprido.

A inauguração da bacia e do parque fez parte da programação do Aniversário de Curitiba, que completou 333 anos no último domingo (29/03). A bacia atende uma área quase 8 km², evitando alagamentos nos bairros Campo Comprido, Mossunguê, Santo Inácio, Orleans e São Braz.

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Localizada na Rua Eduardo Sprada, no trecho entre a Maria Bizinelli e a José Baggio, a bacia de detenção foi implantada às margens do Rio Mossunguê. O curso d’água é afluente do Rio Barigui, principal eixo hídrico de Curitiba, que nasce em Almirante Tamandaré e deságua em Araucária, atravessando a cidade no sentido norte-sul e formando a maior bacia hidrográfica do município. Em dias de chuvas fortes, o transbordamento do rio afeta diferentes áreas, como o Jardim Santos Andrade, agora mais protegido da ação climática.

Além da bacia de detenção, que criou no local um espelho d’água permanente, a obra é composta por diques de contenção feitos de gabião, estruturas de entrada e saída da água para o rio.

A nova galeria celular, implantada sob a Rua Eduardo Sprada, dobra a capacidade de vazão de água no local, de acordo com a Prefeitura. O espelho d’água tem capacidade para segurar o alto de pico de chuvas fortes.

As intervenções de engenharia hidráulica, voltadas à redução dos riscos de alagamentos, foram complementadas pelo projeto paisagístico do arquiteto Pablo Izidoro, da Secretaria Municipal de Obras Públicas.



Logo na entrada, um portal rústico, com elementos naturais, recebe os visitantes da área que também recebeu jardins de chuva, pista de caminhada, uma pequena arquibancada construída com materiais naturais, ponte sobre o lago, iluminação e estacionamento.

O projeto inclui ainda o plantio de 191 mudas de jacarandás, canafístulas e ipês, distribuídas em pequenas alamedas.

Melhorias no entorno

Além da macrodrenagem, as intervenções serviram para requalificar o entorno e melhorar a fluidez do tráfego local, com manutenção do asfalto, novas calçadas e implantação de rotatória que organizou o fluxo na Rua Eduardo Sprada.

O investimento foi de R$ 8,8 milhões, viabilizado com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Drenagem).