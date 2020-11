Em leilão público na próxima sexta-feira (27), a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (Setran) vai 194 veículos de circulação liberada apreendidos em operações de trânsito por toda Curitiba. São motos e automóveis guinchados por problemas de documentos e outras infrações, que não foram retirados pelos proprietários.

publicidade

O valor do lance inicial varia de R$ 400, para diversos modelos de motocicletas, a R$ 5 mil, para uma Land Rover Evoque Pure na cor azul ano 2013 e para um Jeep Cherokee branco ano 2012. As condições de conservação e detalhes de cada um dos 194 modelos disponíveis no pregão, que acontece na modalidade eletrônica, podem ser conferidos no site do pregoeiro.

+ Leia mais: Seis colégios estaduais em Curitiba podem fechar em 2021

A visita presencial no pátio da Superintendência de Trânsito (Setran) – Rua Alberto Klemtz, 310, bairro Portão – também já está aberta: pode ser feita nesta quarta-feira até as 16h e nesta quinta-feira das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h. Na visita, é preciso obedecer os protocolos da Saúde contra a covid-19.

Interessados no processo podem se inscrever e dar os lances, cujo resultado sai na sexta-feira. O edital do leilão está disponível no site da Setran.

Grandes devedores

publicidade

O leilão de veículos que são recolhidos ao pátio da Setran é a última etapa do processo de fiscalização de trânsito. Entre os veículos guinchados por irregularidades diversas – em cumprimento ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – estão aqueles que apresentam um valor muito alto em débitos, acumulado por multas recebidas ao longo do tempo e, também, por não quitação dos impostos obrigatórios. Em muitos casos, esse valor é superior ao próprio valor do veículo.

Desde janeiro, agentes de trânsito e guardas municipais guincharam 30 veículos considerados grande devedores, com débitos acumulados em mais de R$ 10 mil.

O trabalho de fiscalização da Defesa Social e Trânsito demonstra que existe uma parcela de condutores que cometem infrações em série – não são isoladas. São comportamentos que colocam em risco a segurança de outros ocupantes do veículo, dos demais motoristas, pedestres e ciclistas.

+ Veja também: Seguidora questiona Greca sobre lotação e prefeito retruca: “Peço sintonia e cautela”

No fim de outubro, um Citroen Xsara Picasso prata, ano 2001/2002, que acumulava mais de R$ 1 milhão em multas, foi parado para fiscalização no bairro Batel. As autuações de trânsito recebidas desde o ano de 2011 somavam 366 ocorrências. Foi o maior registro de débitos de um veículo já constatado nas fiscalizações de trânsito desenvolvidas pelo município.

Havia registros de autuações pelo condutor dirigir enquanto falava ao celular, por conversão em local proibido, por excesso de velocidade – muitas, inclusive, na região central da cidade, que concentram um número maior de pessoas e veículos – e por dirigir sem CNH.

No mês anterior, uma Kombi ano 2008/2009 com mais de R$ 800 mil em débitos atrasados foi guinchado no bairro Pilarzinho – era o recordista em débitos até aquele momento. Somente na última semana foram outros quatro grandes devedores recolhidos pelas equipes de fiscalização: somados, os débitos passam de R$ 110 mil.

Um veículo Chevrolet Tracker com R$ 16 mil em débitos foi parado para fiscalização e guinchado na Rua Camões, no Alto da XV. Na Rua Doutor Manoel Pedro, Cabral, uma Land Rover Evoque tinha mais de R$ 60 mil em pendências – R$ 49,6 mil só em multas.

Os outros dois veículos guinchados na semana passada são uma Montana na Rua Padre Anchieta, no Bigorrilho, com R$ 6,8 mil em débitos (motorista estava com a CNH suspensa) e uma Kombi branca na Rua Emiliano Perneta (estacionado em local e horário proibido), com R$ 28,8 mil em débitos – mais de R$ 27 mil em multas.