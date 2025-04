De coveiro a médico: Curitiba e RMC têm 4,5 mil vagas de emprego

A Rua da Cidadania do Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2.033) vai se tornar, nesta quarta-feira (2) uma grande central de Recursos Humanos, com 4,5 mil vagas de emprego oferecidas por cerca de 50 empresas no Mutirão Emprega Curitiba e Emprega Mais Paraná, realizado pela Prefeitura em parceria com o Governo do Paraná. O mutirão vai atender trabalhadores de Curitiba e Região Metropolitana das 9h às 16h.

Entre as vagas, há das mais diversas áreas, para todos os níveis de formação: de coveiro a médico; de frentista a advogado; de dedetizador a engenheiro civil, passando por oportunidades em redes de supermercado, empresas de recursos humanos, restaurantes, padarias, churrascarias, indústrias e fábricas, hospitais, empreiteiras, shoppings, entre outros.

O atendimento será realizado por ordem de chegada dos interessados pelas oportunidades, com distribuição de senhas a partir das 8h. Os trabalhadores devem levar carteira de trabalho (digital ou impressa) e documento de identificação com foto.

“Curitiba tem o segundo melhor resultado do Brasil em novas carteiras assinadas, o que mostra que o mercado está aquecido e as empresas, contratando. Em um único dia, a Prefeitura, em parceria com o Governo, vai reunir, em um mesmo local, 4,5 mil oportunidades de trabalho, para quem precisa voltar a trabalhar ou quem quer um novo emprego”, destaca o vice-prefeito e secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Martins.

O mutirão é uma ação conjunta dos programas Emprega Curitiba, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI) de Curitiba, e Emprega Mais Paraná, da Secretaria Estadual do Trabalho, Qualificação e Renda. A iniciativa visa impulsionar a geração de renda e a qualificação profissional.

Múltiplas oportunidades no mesmo local

No mutirão, os trabalhadores terão contato com representantes das empresas participantes, que vão realizar os processos seletivos ou fazer a pré-seleção para o agendamento das entrevistas. O evento é a oportunidade de quem está em busca de um novo emprego ter contato com várias empresas no mesmo local.

Há oportunidades em diversos setores, em Curitiba e municípios da Região Metropolitana, incluindo vagas para pessoas com deficiência e para pessoas com mais de 50 anos. Além das vagas das empresas participantes, os trabalhadores podem ser encaminhados para oportunidades cadastradas no Serviço Nacional de Emprego (Sine).

Serviço

Mutirão Emprega Curitiba e Emprega Mais Paraná

Local: Rua da Cidadania do Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2.033)

Data: 2 de abril (quarta-feira)

Horário: Distribuição de senhas a partir das 8h. Entrevistas das 9h às 16h

O que levar: documento pessoal com foto e carteira de trabalho (física ou digital)

Sine móvel e Tarifa Zero

O mutirão na Rua da Cidadania do Pinheirinho também será o ponto de parada do Sine Móvel nesta quinta-feira, das 9h às 15h30.

Além de dar suporte no encaminhamento para processos seletivos e entrevistas de emprego, a unidade concede a isenção na tarifa de ônibus para os trabalhadores que se enquadrem nos quesitos do Programa Tarifa Zero a Caminho do Emprego para irem ao agendamento e voltarem para casa.

Para os casos que se enquadram no benefício do Tarifa Zero é necessário apresentar, além da carteira de trabalho e documento pessoal, o cartão-transporte da Urbs na categoria Usuário em nome do trabalhador, para inserção dos créditos da gratuidade.