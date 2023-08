Islaiana Andrade de Jesus, moradora do bairro Pinheirinho, em Curitiba, talvez nem imagine, mas tem inspiração de “Lampião e Maria Bonita” em seu próprio negócio. Vinda de Umburamas, interior da Bahia, a empreendedora vende há pouco mais de quatro anos pratos da deliciosa culinária nordestina. São tapiocas doces e salgadas e o famoso cuscuz nordestino, recheado e cozido no vapor.

“Tudo começou quando eu tive a minha filha e não pude voltar ao trabalho. Minha família é toda da Bahia, então eu não tenho tanto apoio aqui. Aí veio a ideia de empreender. Sempre gostei de cozinhar, então posta fotos dos meus cuscuz e o povo gostava. Recebi as primeiras encomendas, de amigos, achando que não ia dar certo. Aprimorei as receitas e com o retorno dos clientes montei a ‘Culinária Ana Baiana'”, revela.

LEIA TAMBÉM:

>> Motorista bate em moto e invade quarto em condomínio de Curitiba

>> Moradora da RMC empreende, faz 100 pães por dia, e ganha prêmio

Islaiana de Jesus insistiu. Com a filha pequena e com a ajuda do marido, venceu as dificuldades e neste ano se inscreveu para o concurso da Academia Assaí. Com todas as tarefas em casa, cuidados com a filha, e encomendas para entregar, Islaiana achou que não fosse conseguir concluir o curso de empreendedorismo.

O esforço valeu a pena. Islaiana não só conseguiu terminar o curso como é uma das seis vencedoras da etapa regional do Prêmio Academia Assaí. Ela também garantiu uma vaga na categoria de vendedora por encomenda para conquistar o prêmio nacional. Só de ir para a etapa regional, a Culinária Ana Baiana garantiu R$ 2.300 em dinheiro, R$ 500 em vales-compras no Assaí Atacadista e uma semana de capacitação.

Vencedora da categoria regional, Islaiana conquistou R$ 2 mil, um celular e uma viagem para São Paulo para uma imersão sobre negócios, no qual ela poderá concorrer ainda ao prêmio adicional de R$ 10 mil, se vencer a etapa nacional.

Cuscuz recheado com requeijão e carne de sol. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Novo ânimo para continuar

Em entrevista para a reportagem da Tribuna do Paraná, Islaiana se emociona ao lembrar das dificuldades que percorreu para continuar empreendendo. “Eu não sabia se ia conseguir dar conta, mas a gente aprende a ficar cada vez melhor no que faz. A culinária é uma coisa que Deus deu para nós. Tudo é feito com muito amor. A cozinha para mim é minha terapia, um momento de muita felicidade”, conta, emocionada.

Islaiana e o marido recebe encomendas durante o período noturno. Com pedidos pelo WhatsApp, o faturamento foi aumentando. A clientela, satisfeita, faz questão de elogiar. “Quando vem os feedbacks, as pessoas ficam super felizes. Temos muitos clientes nordestino, dizem que o sabor lembra a infância. Eles experimentam novos sabores e vão fidelizando”, revela.

Mesmo com a família longe, a empreendedora não esquece o que aprendeu com a mãe. “Minha mãe sempre ensinou ‘Deus dá o chão, mas é a gente que dá o passo’. Minha filha tinha quatro meses quando começamos. Meu esposo atendia os clientes mesmo cuidando da nossa filha, e eu ficava cozinhando”, recorda.

Agora, com o prêmio em mãos e ânimo renovado, Islaiana sonha com um ponto fixo. “Se a gente conseguiu chegar até aqui, somos vencedores”.

Lampião e Maria Bonita – cuscuz e tapioca

Os pedidos de cuscuz e tapioca podem ser pedidos via WhatsApp (41) 99804-6662, de segunda a sábado, das 19 às 22h30. Os pratos recebem diferentes recheios, doces e salgados. Cuscuz são vendidos a uma faixa de preço que varia de R$ 13,50 a R$ 30,50, as tapiocas custam de R$ 12 a R$ 20.

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! Crise? Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela? O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná