Curto-circuito em árvore de Natal causa incêndio em shopping de Curitiba

Um princípio de incêndio causou apreensão entre frequentadores e transeuntes do Shopping Palladium, localizado no bairro Portão, em Curitiba, na tarde desta quinta-feira (12). O incidente, que gerou uma densa fumaça visível nas imediações, teve origem em um curto-circuito na árvore de Natal instalada na entrada do estacionamento do centro comercial.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), a brigada de emergência do próprio shopping agiu prontamente, controlando a situação antes que as chamas se alastrassem. “Houve um curto circuito em árvore de Natal, e a brigada de emergência combateu o princípio de incêndio. Não houve intervenção do CBMPR”, informou a corporação em comunicado.

Os bombeiros ainda acrescentaram que, pelo que foi apurado, o fogo atingiu apenas “os enfeites natalinos no lado externo da edificação”.

Shopping tranquiliza clientes e segue operando normalmente

Em nota oficial, a administração do Shopping Palladium esclareceu o ocorrido: “Na tarde de quinta-feira (12), houve um foco de fogo na entrada do estacionamento, que foi prontamente contido pelos seguranças do local, sem a necessidade de interferência do Corpo de Bombeiros”.

O comunicado ressalta ainda que o incidente não resultou em feridos ou danos materiais significativos. “O shopping segue operando normalmente”, concluiu a administração, buscando tranquilizar clientes e lojistas.

O episódio serve como alerta para a importância da manutenção adequada das instalações elétricas, especialmente em decorações temporárias como as natalinas, e para a eficácia de equipes de segurança bem treinadas em shoppings e outros espaços de grande circulação.