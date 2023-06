Curtindo o veranico? Sanepar avisa falta de água em Curitiba e RMC

A Sanepar informa que, devido ao comprometimento do Centro de Reservação Vila Guarani, em Curitiba, pode haver falta de água e/ou oscilação de pressão na rede neste sábado (24) em alguns bairros da Capital e de Colombo.

Em Curitiba, podem ser afetados os bairros Atuba e Santa Cândida.

Em Colombo, Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno, Alto da Cruz, Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi e Maracanã.

LEIA TAMBÉM:

>> Banco explode na madrugada e assusta cidade do interior do Paraná

>> Conta de luz fica 10% mais cara no Paraná a partir deste sábado

Equipes trabalham para recuperar o sistema. A normalização no abastecimento deve ocorrer, de forma gradativa, até o fim da manhã deste domingo (25).

Em situações como esta, a água tratada deve ser priorizada para higiene e alimentação. Adie atividades que não sejam essenciais, como lavagem de carro.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos