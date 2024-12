Cursos gratuitos em Curitiba ensinam receitas típicas de Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As Escolas de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, em parceria com o Senac-PR, promovem em dezembro quatro cursos gratuitos voltados para gastronomia e preparo de alimentos, com o objetivo de fomentar a segurança alimentar e capacitar a população para o mercado de trabalho e a produção doméstica.

Com um total de 60 vagas disponíveis, os cursos abrangem temas relacionados à culinária natalina e ao preparo de tortas, quiches e massas frescas. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site do Senac-PR ou pelo Portal Aprendere da Prefeitura de Curitiba.

A iniciativa é coordenada pela Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) e da Fundação de Ação Social (FAS), e tem como foco o incentivo ao aprendizado e à sustentabilidade na alimentação.

Panetones, Bolos e Roscas

O curso ensina o preparo da tradicional massa do panetone, com variações como frutas secas, gotas de chocolate e versões recheadas. Além disso, os participantes aprenderão a fazer bolos e roscas natalinas, explorando diferentes formatos e técnicas de decoração, ideais para as celebrações de fim de ano.

Comida Natalina

Voltado para quem deseja enriquecer a ceia de Natal, este curso apresenta as principais receitas natalinas, valorizando os pratos clássicos da data e proporcionando novas inspirações para uma mesa cheia de sabor e tradição.

Tortas e Quiches

O curso oferece uma introdução abrangente ao preparo de tortas salgadas e quiches, incluindo técnicas de mise-en-place, higienização de utensílios e ambiente de trabalho, e escolha de ingredientes. Os participantes aprenderão a preparar diversos tipos de massas, como as quebradiças (sablé, brisée) e massas moles, além de recheios variados como frango, palmito, queijos, embutidos e legumes. O conteúdo abrange ainda técnicas de conservação, armazenamento e validade dos produtos.

Serviço

Confeitaria Natalina

Data: 9 a 13 de dezembro, das 13h30 às 16h30

Local: Fazenda Urbana (Av. Pref. Maurício Fruet, 1.880 – Cajuru)

Inscrições neste link

Comida Natalina

Data: 9 a 13 de dezembro, das 13h30 às 16h30

Local: Escola Dom Bosco (R. Júlio Pereira Sobrinho, 215 – Campo de Santana)

Inscrições neste link

Tortas e Quiches

Data: 9 a 13 de dezembro, das 14h às 17h

Local: Escola Vila Agrícola (Rua Leonardo Novicki, 937 – Cajuru)

Inscrições neste link

Confeitaria Natalina

Data: 9 a 13 de dezembro, das 9h às 12h

Local: Escola Patrícia Casillo (Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 822 – Jardim Botânico)

Inscrições neste link