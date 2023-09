Reserve espaço na agenda, inscreva-se e participe: às terças-feiras de setembro, o Vale do Pinhão promove cursos rápidos para os empreendedores de Curitiba e da Região Metropolitana (RMC).

Os cursos são gratuitos, das 14h às 16h, em uma das Ruas da Cidadania da cidade, e ministrados por especialistas para que Microempreendedores Individuais (MEIs) e donos de micro e pequenos negócios tornem seu trabalho mais assertivo.

LEIA TAMBÉM:

>> Clube de tiro no Paraná é alvo de investida de marginais; 20 armas foram roubadas

>> Piloto paranaense que sobreviveu 13 dias perdido na Amazônia morre em segunda queda de avião

O primeiro curso de setembro é nesta terça-feira (05), na Rua da Cidadania Santa Felicidade, com o tema Alimentos Seguros, voltado a quem produz e comercializa produtos alimentícios. Serão abordados aspectos essenciais da legislação, riscos sanitários e e boas práticas na manipulação da comida.

Nas semanas seguintes, as Ruas da Cidadania Bairro Novo, Tatuquara e Boa Vista recebem cursos abordando temas como os primeiros passos para usar as mídias sociais a favor dos negócios e como prestar o melhor atendimento ao cliente, além da oportunidade de ampliar a rede de contatos no Encontro de Negócios

Capacitações

Com 209 mil MEIs formalizados, a Prefeitura e o Vale do Pinhão, por meio da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, promove eventos de capacitação e desenvolvimento aos micro e pequenos negócios, realizados por toda Curitiba, em parceria com o Sebrae-PR.

Este ano, estão programados 44 eventos gratuitos, entre palestras, oficinas, seminários e feiras, pelas dez regionais da cidade, para quem tem um negócio, precisa de uma ajudinha para melhorar o empreendimento, mas não tem muito tempo.

Cursos do Curitiba Empreendedora em setembro

5/9 (terça-feira) – Trilha MEI – Alimentos Seguros

Local: Auditório da Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213)

Horário: Das 14h às 16h

Este curso vai abordar aspectos essenciais da legislação, boas práticas, riscos sanitários, critérios de segurança e boas práticas fundamentais para a produção, armazenamento, manipulação e distribuição de alimentos seguros e de qualidade.

Inscrições gratuitas pelo site do Vale do Pinhão e pelo Guia Curitiba

12/9 (terça-feira) – Primeiros passos para entrar no mundo digital

Local: Rua da Cidadania Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.700, Sítio Cercado)

Horário: das 14h às 16h

Esta oficina vai mostrar como aproveitar ao máximo plataformas, redes sociais, aplicativos e websites e explorar as diversas oportunidades a favor dos negócios.

Inscrições gratuitas pelo site do Vale do Pinhão e pelo Guia Curitiba

19/9 (terça-feira) – Encante seus clientes com um ótimo atendimento

Local: Auditório da Rua da Cidadania Tatuquara (R. Olivardo Konoroski Bueno, 700)

Horário: das 14h às 16h

A excelência no atendimento ao cliente é crucial para o sucesso de qualquer empresa. Esta oficina vai ensinar técnicas de comunicação efetiva, resolução de conflitos, empatia e a importância dessas habilidades.

Inscrições gratuitas pelo site do Vale do Pinhão e pelo Guia Curitiba

26/9 (terça-feira) – Encontro de Negócios

Local: Auditório da Rua da Cidadania Boa Vista (Av. Paraná, 3.600)

Horário: das 14h às 16h

O Encontro de Negócios é a oportunidade de conhecer outros empreendedores, apresentar o seu negócio, conquistar possíveis clientes e novas parcerias. Prepare um discurso sobre sua empresa, leve seu material gráfico e cartão de visita.

Inscrições gratuitas pelo site do Vale do Pinhão e pelo Guia Curitiba

Você já viu essas??

NOVIDADE! Curitiba ganha novo supermercado; rede é inédita na capital Crise? Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela? VÍDEO AMEAÇA!! Tradicional mercearia de Curitiba tem que lidar com cada uma…