Cursos gratuitos de coreano e mandarim em Curitiba: veja como se inscrever

A partir das 9h desta quarta-feira (28/1), o Centro de Línguas e Interculturalidade (Celin) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) abre as inscrições para os cursos gratuitos de línguas do Intensivo de Verão. As aulas estão programadas para ocorrer entre os dias 2 e 27 de fevereiro.

Nesta edição, serão ofertados cursos de Coreano, Mandarim e Esperanto, todos em nível inicial. As formações têm carga horária total de 30 horas e serão realizadas de forma presencial ou on-line, de acordo com o idioma escolhido.

No caso de aulas presenciais, os encontros acontecerão na Reitoria da UFPR, localizada na Rua Doutor Faivre, nº 405, no Centro de Curitiba. A sala fica no 4º andar com número 400.

Para participar, o único requisito é ter, no mínimo, 17 anos de idade. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo sistema Siga-Celin. No momento do cadastro, é necessário informar nome completo, CPF e data de nascimento.

O prazo para se inscrever segue aberto até às 9h do dia 2 de fevereiro. Ao final do curso, os participantes que cumprirem os critérios receberão certificado de conclusão.

Mandarim, coreano e esperanto: cronograma de aulas

Confira, abaixo, o cronograma de cada curso:

Língua Mandarim e Culturas Chinesas 1 (presencial) : de 2 a 13 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h;

: de 2 a 13 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h; Esperanto – Língua e Cultura 1 (on-line) : de 2 a 27 de fevereiro, de segunda a sexta-feira (com pausa na semana do carnaval), das 18h30 às 20h30;

: de 2 a 27 de fevereiro, de segunda a sexta-feira (com pausa na semana do carnaval), das 18h30 às 20h30; Coreano – Língua e Cultura 1 (presencial): de 9 a 27 de fevereiro, de segunda a sexta-feira (com pausa na semana do carnaval), das 15h às 18h.

Além das opções gratuitas, o Celin também oferece outros cursos de idiomas no Intensivo de Verão, na modalidade paga. O valor é de R$ 480, com pagamento à vista. As inscrições seguem o mesmo prazo e também devem ser realizadas pelo sistema Siga-Celin.

Os cursos pagos disponíveis são de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e Japonês, todos no nível Básico (A1), sem exigência de teste de nivelamento.