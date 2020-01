Vão até o dia 7 de fevereiro as inscrições para o curso de Gestão Administrativa promovido pelo Instituto Renault e a Universidade Livre para a Eficiência Humana (Unilehu). Podem participar jovens de 15 a 24 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio. As vagas são limitadas.

continua depois da publicidade

Para se inscrever, os interessados precisam comparecer ao CRAS Affonso Celso Araújo, que fica na Estrada da Roseira, 5800, no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. A inscrições são gratuitas (o curso também) e acontecem de segunda a sexta-feira ,8h30 às 11h, e das 13h30 às 16h.

São exigidos RG e CPF dos alunos, CPF dos pais ou responsáveis (quando menores), comprovante de escolaridade, comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone) e comprovante de renda dos moradores da casa. Os candidatos passarão por algumas etapas de seleção, incluindo teste básico de português e matemática.

Mais informações sobre as inscrições no (41) 3333-6464 ou 9 9652-0902.

+ Leia mais: Vai contratar um transporte escolar? Saiba como escolher o melhor

O curso

O curso começa no dia 2 de março e tem cinco meses de duração. No curso você irá aprender: visão completa da empresa; fluxo de trabalho; compras, estoque, faturamento e financeiro; internet e pacote office; comunicação, expressão e cálculo matemático; temas transversais, como empregabilidade, cidadania, comportamentos.

“Entendendo que a Educação é o caminho para a transformação social, foi criado o Projeto Geração Futuro, que capacita jovens que buscam transformar

seus futuros”, explicou Aline Abadde, coordenadora do programa Mais Eficiência da Unilehu.

+ Leia também: Vereadores de Araucária derrubam veto e mantêm aumento dos próprios salários

A primeira turma do curso foi no ano passado, com resultados positivos, segundo a coordenadora da Unilehu. Dos 39 jovens que se formaram, sete já saíram empregados. “Agora lançamos a segunda turma, oportunizando mais 40 vagas

para jovens do município de São Jose dos pinhais. Convidamos os jovens interessados em se desenvolver pessoal e profissionalmente”.

Realizada

Elitânia Martins Alecrim, de 23 anos, foi uma das jovens que participou do primeiro curso. Ela passou por todas as etapas de seleção do curso, superando dezenas de candidatos e precisou do apoio de todos para completá-lo. “Passei por vários problemas pessoais durante o curso, mas com o apoio da minha mãe, da minha focal, da equipe da Unilehu e dos meus colegas eu consegui”, disse. “Foi tanta empatia, que formamos uma família com o pessoal do curso”.

Ao terminar o curso, Elitânia teve uma boa surpresa. “Foi uma surpresa, pois não esperava que seria uma das contratadas pela Renault. Estou no primeiro mês de trabalho e estou muito feliz. Quando olho pro meu uniforme, eu lembro da camiseta do Geração Futuro”, disse, orgulhosa. “Estude e estude. Eu agarrei a minha última oportunidade com unhas e dentes e consegui, então todos podem fazer o mesmo.”.