Proprietários de imóveis que ainda não receberam seus carnês do IPTU não devem se preocupar. De acordo com a prefeitura de Curitiba, a entrega dos carnês será finalizada até a próxima sexta-feira (31). O prazo para pagamento do imposto à vista, com desconto de 4%, é 10 de fevereiro.

Acostumados a chegarem à última metade de janeiro com o carnê do IPTU já em mãos – e às vezes até pago, alguns curitibanos estão estranhando a demora na entrega. Contudo, conforme a prefeitura, tudo está dentro do prazo estimado inicialmente – que é o fim do mês de janeiro.

Ainda assim, quem preferir realizar o pagamento do imposto antes do fim do mês ou não receber o carnê, pode emiti-lo na internet. Para isso, é necessário informar o número de inscrição imobiliária e sublote do imóvel de que trata o imposto ou a indicação fiscal do imóvel e o número do CPF ou CNPJ do proprietário.

Os dados constam em carnês anteriores do IPTU ou no próprio registro do imóvel, mas também podem ser obtidos pessoalmente na prefeitura ou em um dos Núcleos Regionais de Finanças instalados nas Ruas da Cidadania, mediante apresentação de CPF e endereço do imóvel. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas. Neste ano, o carnê chega aos curitibanos com reajuste.

