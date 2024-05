Com a ajuda dos curitibanos e empresários da região, a Prefeitura de Curitiba enviou na última quarta-feira (15/5) mais uma remessa de doações para o Rio Grande do Sul, que vive uma situação de calamidade pública, desde o final do mês de abril.

As doações foram feitas pela população nos pontos de arrecadação existentes em toda a cidade e também por empresários e trabalhadores, que participam da Campanha Solidária, lançada pela Prefeitura no último dia 3.

Veja como ajudar/onde doar para atingidos por inundações do Rio Grande do Sul

A quinta remessa de donativos seguiu diretamente para Novo Hamburgo, município da Região Metropolitana de Porto Alegre, um dos mais afetados pelas inundações. A carga saiu do Banco de Alimentos de Curitiba, no Capão da Imbuia, com auxílio da transportadora Mendes.

O carregamento somou aproximadamente 40 toneladas de alimentos não perecíveis, incluindo também pacotes de ração animal, itens de limpeza e higiene e 7.700 litros de água mineral.

Doações para o Rio Grande do Sul continuam

As doações continuarão a ser recebidas por tempo indeterminado e a população de Curitiba pode contribuir em 439 locais diferentes.

Além disso, quem puder, pode se cadastrar como voluntário para auxiliar no recebimento, separação e carregamento dos donativos que estão chegando de diversas partes da cidade.

Leia também: veja como ser voluntário e ajudar o Rio Grande do Sul

Os interessados podem entrar em contato com a Defesa Civil de Curitiba através do telefone (41) 3350-3690, das 9h às 17h, ou pelo e-mail defesacivil@curitiba.pr.gov.br.

É importante fornecer nome completo e documentos pessoais (RG e CPF), além de informar os horários e dias da semana nos quais possuem disponibilidade para ajudar.

