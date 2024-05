Em um gesto de solidariedade e apoio ao povo gaúcho, a Prefeitura de Curitiba está convocando voluntários para colaborarem na campanha de arrecadação de donativos destinados ao afetados pela enchente no Rio Grande do Sul. Diante da situação emergencial enfrentada pelo estado vizinho, uma reunião foi realizada nesta sexta-feira (10) pela Defesa Civil de Curitiba, juntamente a outros órgãos da Prefeitura, para definir o fluxo de trabalho.

Os voluntários terão um papel fundamental no recebimento, separação e carregamento dos donativos que estão chegando de diversas partes da cidade. Com 439 pontos de coleta distribuídos em prédios públicos e empresas, a campanha tem mobilizado a comunidade curitibana em uma demonstração extraordinária de solidariedade.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Curitiba, Nelson Ribeiro, a adesão de voluntários se faz necessária diante do expressivo volume de donativos arrecadados. “É a maior campanha de arrecadação que Curitiba já fez até hoje. Todos os nossos almoxarifados estão lotados de doações que precisam ser classificadas para o envio o mais rápido possível através da Defesa Civil estadual”, afirmou Ribeiro.

Como ser voluntário para ajudar o Rio Grande do Sul

Para aqueles que desejam contribuir com esse gesto de apoio aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a oportunidade está aberta. Os voluntários atuarão em dois principais locais, junto ao Disque Solidariedade, localizado na sede da Fundação de Ação Social (FAS), no Campo Comprido, e no Banco de Alimentos, situado no Cajuru. O trabalho será crucial para a organização e distribuição dos donativos, garantindo que cheguem com maior rapidez às mãos daqueles que mais precisam.

Para se cadastrar como voluntário, os interessados podem entrar em contato com a Defesa Civil de Curitiba através do telefone (41) 3350 3690, das 9h às 17h, ou pelo e-mail defesacivil@curitiba.pr.gov.br. É importante fornecer nome completo e documentos pessoais (RG e CPF), além de informar os horários e dias da semana nos quais possuem disponibilidade para ajudar.

Administrações Regionais

Além dos cidadãos voluntários, servidores das dez administrações regionais de Curitiba também foram convocados para somar esforços nesse trabalho. Em regime de escala, eles irão atuar junto ao barracão da Fundação de Ação Social (FAS), neste momento. Serão disponibilizados pela administração de cada regional quatro servidores, que irão se revezar para auxiliar no recebimento e separação dos donativos.

O que doar para ajudar as cidades do Rio grande do Sul?

As doações continuarão a ser recebidas por tempo indeterminado e a população de Curitiba pode contribuir em 439 locais diferentes. Neste momento, o pedido prioritário para doações são os itens abaixo:

Agua mineral,

Alimentos não perecíveis

Itens de higiene pessoal

Itens de limpeza

Que foram identificados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul como prioridades.

