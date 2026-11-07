Curitibano transforma dificuldade para financiar obras em fintech que atua em 23 estados

Conseguir financiamento para construir um empreendimento imobiliário nem sempre é uma tarefa simples, mesmo para quem já conhece o mercado. O empresário curitibano Caio Bonatto sabia disso de perto. Seu pai, que atuava como incorporador no Paraná, conviveu com as dificuldades de obter crédito para novos projetos. Anos depois, à frente da Tecverde, empresa especializada em construção industrializada, Caio também acompanhou os obstáculos enfrentados por construtoras para conseguir recursos. Foi dessa experiência que nasceu a Makasí, fintech criada em Curitiba que, em apenas três anos, expandiu sua atuação para 23 estados brasileiros.

Fundada em 2023 por Caio Bonatto, Lucas Maceno e Fabiane Pellegrino, a Makasí surgiu com a proposta de facilitar o acesso de construtoras e incorporadoras ao financiamento de obras. Mais do que conectar empresas a recursos financeiros, a fintech desenvolveu uma plataforma que utiliza inteligência artificial e análise de dados para avaliar a viabilidade dos empreendimentos e acompanhar a aplicação do dinheiro durante a construção.

A ideia nasceu da percepção de que o acesso ao crédito é um dos grandes desafios do setor imobiliário, especialmente para empresas que precisam de recursos para iniciar ou dar continuidade às obras. Afinal, mesmo um empreendimento com potencial de vendas pode enfrentar dificuldades se não houver capital disponível no momento certo para pagar fornecedores, materiais e serviços.

Da construção industrializada à criação da Makasí

Antes de entrar no mercado financeiro, Caio Bonatto já havia empreendido no setor da construção civil. Ele foi fundador da Tecverde, empresa paranaense que se tornou referência em construção industrializada, modelo que utiliza componentes produzidos em ambiente fabril para tornar as obras mais eficientes.

A experiência à frente da companhia colocou o empresário em contato com diferentes perfis de construtoras e incorporadoras. Foi nesse ambiente que ele identificou uma dificuldade recorrente: empresas com projetos imobiliários viáveis nem sempre conseguiam acessar financiamento nas condições e nos prazos necessários para executar suas obras.

O problema não era novidade para Caio. Seu pai já havia enfrentado situações semelhantes ao longo da carreira como incorporador no Paraná. A combinação da experiência familiar com a vivência empresarial ajudou a identificar uma oportunidade de negócio.

Em vez de criar mais uma construtora, Caio decidiu atuar em uma etapa fundamental para o funcionamento de todo o setor: o financiamento dos empreendimentos. Assim surgiu a Makasí, ao lado dos sócios Lucas Maceno e Fabiane Pellegrino.

Como funciona a fintech criada em Curitiba?

A proposta da Makasí é oferecer uma análise de crédito que considere não apenas a situação financeira da construtora, mas também as características do empreendimento que precisa de recursos.

Na prática, a plataforma reúne informações financeiras das empresas com dados sobre a viabilidade dos projetos, a evolução física das obras e a utilização do capital. A inteligência artificial e a análise de dados ajudam a avaliar os riscos de cada operação e a acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos financiados.

O objetivo é dar mais previsibilidade à aplicação dos recursos e reduzir a possibilidade de problemas como atrasos, estouros de orçamento e paralisações.

O modelo atende desde construtoras de menor porte até grandes incorporadoras, incluindo empresas especializadas na construção de casas individuais, condomínios residenciais e empreendimentos imobiliários de diferentes dimensões.

A solução desenvolvida no Paraná ganhou escala nacional. Desde a fundação, a Makasí já originou mais de R$ 500 milhões em crédito, contribuiu para viabilizar a conclusão de mais de 360 imóveis e apoia o desenvolvimento de mais de 3 mil unidades habitacionais pelo Brasil, segundo dados da própria companhia.

Mercado imobiliário de Curitiba impulsiona procura por crédito

Embora tenha expandido sua atuação para diferentes regiões do país, Curitiba continua sendo um mercado importante para a Makasí. O crescimento da construção civil e das vendas de imóveis na capital paranaense também se reflete na procura por financiamento.

Dados da fintech mostram que o volume de crédito solicitado por empresas de Curitiba passou de R$ 12,5 milhões em abril e maio para quase R$ 95 milhões em julho e agosto de 2026. O valor representa um crescimento superior a sete vezes entre os dois períodos analisados.

O valor médio solicitado por operação também aumentou, passando de aproximadamente R$ 4 milhões em maio para R$ 11,3 milhões em agosto.

Para Caio Bonatto, CEO da Makasí, o desempenho comercial dos empreendimentos é um dos fatores que influenciam o acesso ao financiamento.

“A resiliência comercial em Curitiba é uma alavanca importante para acesso a crédito, dado que vender a um bom preço e em um bom ritmo são fatores-chave para acesso a capital e, principalmente, sucesso do projeto para todas as partes”, afirma.

A demanda acompanha um mercado imobiliário valorizado. Em junho de 2026, o preço médio anunciado do metro quadrado residencial em Curitiba chegou a R$ 11.752, segundo o Índice FipeZAP, colocando a cidade entre as mais caras do país.

A expansão da Makasí acompanha o crescimento da demanda por alternativas de financiamento no setor imobiliário. Entre 2024 e 2025, a fintech triplicou de tamanho e prevê dobrar novamente em 2026, mantendo o ritmo de crescimento no próximo ano. A empresa também projeta superar R$ 1 bilhão em operações de crédito em 2026.