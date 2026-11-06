Dólar sobe 0,44% e fecha a R$ 5,51 com dados dos EUA

O dólar fechou a sexta-feira (6) cotado a R$ 5,51, uma alta de 0,44% no dia. A moeda americana acumulou valorização de 1,20% na semana. O movimento foi puxado pelo fortalecimento da divisa no mercado internacional, após a divulgação de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. As informações são da Agência Brasil.

O relatório de empregos americano mostrou a criação de 165 mil vagas em outubro, acima das 65 mil previstas por economistas. A taxa de desemprego também caiu em relação aos 4,2% de setembro. Os números reforçaram a percepção de que o mercado de trabalho dos EUA segue forte e influenciaram as expectativas sobre os próximos passos do Federal Reserve, o banco central americano.

No Brasil, investidores acompanharam declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a política econômica do próximo mandato. Durante reunião do Conselho Nacional de Política Energética, Lula afirmou que o governo pretende manter responsabilidade fiscal e social. As falas ocorreram após encontro na quinta-feira (5) com autoridades para discutir a agenda econômica.

Ibovespa avança 1,39% e fecha aos 168,4 mil pontos

A bolsa brasileira teve dia de recuperação. O Ibovespa, principal índice da B3, subiu 1,39% e encerrou aos 168.498 pontos. O avanço foi impulsionado pelo desempenho positivo de parte das bolsas de Nova York e pela recuperação de ações do setor de tecnologia nos Estados Unidos. O volume financeiro somou R$ 29,04 bilhões.

Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 0,29%. Apesar do resultado positivo, o índice permanece abaixo dos níveis registrados antes da eleição presidencial, quando negociava acima dos 205 mil pontos.

Bolsas americanas fecham sem direção única

Os mercados acionários dos Estados Unidos encerraram o pregão sem direção definida. O Nasdaq subiu 1,09% e o S&P 500 avançou 0,31%, enquanto o Dow Jones recuou 0,46%. Na quinta-feira (5), o Nasdaq havia despencado 5,52% por causa de temores de estouro de uma bolha no setor de inteligência artificial.

Na semana, os índices acumularam perdas. O Dow Jones caiu 0,94%, o S&P 500 recuou 2,68% e o Nasdaq perdeu 3,37%. O mercado reagiu aos dados de emprego e às perspectivas para a política monetária do Fed.